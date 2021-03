iPhone 13 Pro attesi con sensore ultra wide stabilizzato e autofocus

Gli iPhone 12 Pro sono considerati tra i migliori smartphone oggi disponibili per quanto riguarda foto e video: si prevede che Apple introdurrà diverse novità nel comparto fotografico negli iPhone 13 Pro di quest’anno, tra cui non solo lenti migliori per l’obiettivo ultra grandangolare ma anche il sensore stabilizzato e la messa a fuoco automatica.

Attualmente i modelli iPhone 12 Pro mettono a disposizione la stabilizzazione ottica sia per l’obiettivo grandangolare che per quello telefoto, invece iPhone 12 Pro Max è il primo smartphone di Apple dotato di sensore stabilizzato per l’obiettivo grandangolare, una soluzione migliore e più sofisticata, inizialmente impiegata sulle fotocamere professionali reflex digitali.

Stando alle ultime anticipazioni che provengono da Taiwan Apple estenderà ulteriormente questa tecnologia negli iPhone 13 Pro, implementando il sensore stabilizzato sia per l’obiettivo grandangolare che per quello ultra grandangolare, come riporta DigiTimes. Non solo: per entrambe le nuove lenti sembra sia in arrivo anche la funzione di autofocus.

Già a novembre dello scorso anno Ming Chi Kuo aveva indicato nuove e migliori lenti per l’obiettivo grandangolare di iPhone 13 Pro con apertura maggiore f/1.7 rispetto all’attuale f/2.4. Non è dato sapere se l’obiettivo periscopico con zoom ottico 10x prodotto da Samsung sarà implementato nella gamma in arrivo quest’anno o, più probabilmente, negli iPhone 14 del 2022.

Per la gamma iPhone 13 in arrivo quest’anno sono attesi quattro modelli come aggiornamento ed evoluzione di quelli attuali, tutti con sensore LiDAR per rilevare la profondità, schermo con aggiornamento fino a 120Hz almeno sui modelli Pro e altro ancora. Tutto quello che sappiamo finora sulla gamma iPhone 13 è in questo articolo di macitynet.

