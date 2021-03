Apple Car esisteva già nel 1997 ma era una Clio

Si parla da anni di una ipotetica Apple Car, nome in codice Project Titan, riferimento alla titanica impresa nella quale si è imbarcata la multinazionale di Cupertino, ad ogni modo pochissimi ricordano che una vettura con il logo della Mela moriscata esisteva già fin dal 1997, solo che era una Renault Clio.

Difficile immaginare Steve Jobs desideroso di siglare un accordo di questo tipo, probabilmente la collaborazione tra Apple e Renault è un accordo dell’era Gil Amelio, in ogni caso occorre ricordare che allora Apple era sull’orlo del fallimento e ogni entrata extra era necessaria per la sopravvivenza della società. Nel 1997 Apple aveva collaborato in Spagna con Renault per la distribuzione di una Clio, una versione limitata dell’autovettura prodotta dalla casa automobilistica francese.

La Clio in questione è una delle tante edizioni speciali offerte in varie nazioni, alcune delle quali anche in Italia. La Clio Apple per il mercato spagnolo (qui i dettagli) aveva molto poco di Apple a parte il simbolo con la mela colorata ai lati del veicolo; era ad ogni modo integrato un telefono GSM e il cliente poteva scegliere un abbinamento con un PowerBook 190, e in seguito con un PowerBook 1400, come racconta il sito francofono aventure-apple. Lo slogan della campagna pubblicitaria dell’epoca recitava «100 cavalli, 500 MB» (la capacità del disco rigido dell’epoca). Lo slogan in questione era lo stesso riportato anche su alcuni cartelloni pubblicitari.

La vettura era disponibile in due varianti Clio S (3 o 5 porte, 1.4 L, 75 hp) e Clio RSi (3 porte, 1.8 L, 110 hp). A questo indirizzo è possibile ricavare vari dettagli dalla brochure del produttore. Ovviamente niente CarPlay, niente “guida autonoma”, nessun touch screen: tutte “diavolerie” che sono arrivate negli anni seguenti…

Su questo sito di annunci, numerosi altri dettagli della Clio con il logo della Mela.

Qui un elenco dei possibili nomi che potrebbero produrre Apple Car per conto di Apple. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.