I migliori piccoli elettrodomestici in sconto Black Friday

Tra le offerte Black Friday di Amazon si trova di tutto e per tutti: mentre la nostra redazione propone principalmente prodotti di elettronica che potrebbero essere maggiormente correlati agli argomenti che trattiamo, in questo particolare momento cerchiamo anche di dare suggerimenti per altri interessi di chi passa abitualmente tra queste pagine.

Un’occasione per fare acquisti al risparmio è quella che segnaliamo attraverso questo articolo dove abbiamo raccolto tutti i migliori prodotti in promozione in questi giorni che riguardano l’ambiente della casa. Sono prodotti che alcuni dei componenti della redazione possiede da tempo e di cui vi possiamo assicurare l’utilità e la durata: troverete quindi non solo prodotti scontati recenti ma anche dei “classici” che hanno un ottimo giudizio di affidabilità.

Nell’elenco che trovate di seguito abbiamo raccolto dispositivi elettrici ed elettronici che permettono di velocizzare e semplificare la lavorazione degli alimenti in cucina, prodotti per la pulizia di casa e altri ancora che vanno a migliorare non solo le pietanze ma anche la qualità della vita, perché permette di risparmiare tempo da dedicare nelle attività più amate. E se invece cucinare è proprio la vostra passione, qui troverete certamente qualche cosa che stavate cercando, anche per sperimentare nuovi piatti.

Preparazione

Bosch ErgoMixx Style Hand Blender – Frullatore a Immersione Portatile in Acciaio Inox, 1000 W, 12 Impostazioni di Velocità, Lama a 4 Ali, Bicchiere Graduato, Tritatutto VarioChopper e Frusta In offerta a 74,99 € – invece di 124,90 €

sconto 40% – fino a 28 nov 22

Bosch MES4000 Centrifuga In offerta a 148,00 € – invece di 209,00 €

sconto 29% – fino a 28 nov 22

Bosch MFW68660 ProPower Tritacarne, 800 W, Nero / Argento In offerta a 164,70 € – invece di 349,90 €

sconto 53% – fino a 28 nov 22

Ariete Pimmy 500W, Frullatore a Immersione, 3 Prodotti in 1, 500 W, 1 Velocità, Funzione Turbo, Tripla lama, Bianco In offerta a 28,99 € – invece di 45,00 €

sconto 36% – fino a 28 nov 22

Ariete 44 Gratì Metal, Grattugia Elettrica senza Fili, Capacità 1 kg, 2 Rulli in Acciaio Inox, Bianco In offerta a 35,99 € – invece di 50,00 €

sconto 28% – fino a 28 nov 22

Electrolux EKM5550 Impastatrice Planetaria in Acciaio Inox, Motore 1200W e 10 Velocità, con Frusta e Coperchio, 360x370x210mm, Verde In offerta a 218,82 € – invece di 399,00 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Moulinex QA810D Masterchef Grande Impastatrice Planetaria, 1500 W, 6.7 Litri, 80 Decibel, Robot da Cucina in Acciaio Inox a 8 Velocità, Impastatrice per Pizza, Macchina per il Pane e per Dolci, Grigio In offerta a 289,99 € – invece di 799,99 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Elettrodomestici MSM6B500 CleverMixx Mixer a Immersione, 350 W, 1 Liter, 1 Decibel, plastica, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 29,90 € – invece di 44,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Russell Hobbs Macina Pepe, macina sale e pepe elettrico, ceramica, Macina da fino a grossolano, Illuminazione LED alla base, 2 coperchi, A batteria, Classic 23460-56 In offerta a 19,99 € – invece di 27,50 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch MC812W501 MultiTalent – Robot da Cucina Compatto, 1000 W, Ciotola XXL 3,9 l, Bianco/Bianco In offerta a 127,79 € – invece di 229,90 €

sconto 44% – fino a 28 nov 22

Cottura

Ariete 202 Crepes Maker Party Time, Piastra Elettrica per Crepes, 1000 W, Piastra Antiaderente, Rossa In offerta a 37,99 € – invece di 45,00 €

sconto 16% – fino a 28 nov 22

Bosch Elettrodomestici Tfb3302V Bistecchiera Elettrica, Piastre Rimovibili E Antiaderenti, ?Argento, 32.5 x 39 x 12 cm; 3.9 Kg In offerta a 56,90 € – invece di 119,90 €

sconto 53% – fino a 28 nov 22

Ariete 132 Panexpress 750 Metal – Macchina Per Fare Il Pane, 19 programmi preimpostati, Capacità 500/750 gr, 500 W, Bianco, 21 x 31 x 27.5 cm In offerta a 54,99 € – invece di 85,00 €

sconto 35% – fino a 28 nov 22

Ariete 1973 Waffle Maker, Piastra Elettrica Per Waffle, 700 W, Piastre Antiaderenti, Rosso?, 25 x 21 x 9.5 cm; 1.4 Kg In offerta a 32,99 € – invece di 45,00 €

sconto 27% – fino a 28 nov 22

Ariete 4618, Airy Fryer XXL, Friggitrice ad Aria, 5,5 Litri, Frigge Senza Olio 2,5 kg di Patatine, 1800 Watt, Rosso In offerta a 84,99 € – invece di 110,00 €

sconto 23% – fino a 28 nov 22

Ariete 918 Pizza in 4′ minuti, Forno Pizza, 1200 W, Pietra refrattaria con trattamento anti-aderente, Temperatura Max 400°C, 5 livelli di cottura, Bianco In offerta a 94,99 € – invece di 110,00 €

sconto 14% – fino a 28 nov 22

Hamburger Maker Party Time In offerta a 25,99 € – invece di 60,00 €

sconto 57% – fino a 28 nov 22

Ninja Foodi MAX Friggitrice ad aria a doppia zona, Risparmio Energetico [AF400EU] capacità 9,5 L, 2 scomparti, 6 funzioni, grigio In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Ninja Grill e Friggitrice ad Aria, [AG301EU], 5 Funzioni di Cottura, 5.8 L, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

Ninja Foodi (AG551EU) Max Griglia e Friggitrice ad Aria con Sonda Digitale da Cucina, 3.8 L, 6 Funzioni di Cottura, 2460 W, Grigio/Argento In offerta a 229,99 € – invece di 279,99 €

sconto 18% – fino a 28 nov 22

Ninja Forno multifunzione 8 in 1 Foodi [SP101EU] In offerta a 199,99 € – invece di 229,99 €

sconto 13% – fino a 28 nov 22

Imetec Zero-Glu Pro, Macchina per Pane, Ciabatte e Panini Senza Glutine per Celiaci, Pasta Pizza, Dolci, Marmellate, 20 Programmi, 2 Pale Impastatrici, Temperatura levitazione controllata, Ricettario In offerta a 169,90 € – invece di 239,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Crock-Pot Pentola Per Cottura Lenta, Slow Cooker, 5.7 Litri, Fino A 6-8 Persone, Spegnimento Automatico, 2 Impostazioni Cottura E Funzione Mantenimento In Caldo Automatica, 230 W, Ceramica, Argento In offerta a 69,99 € – invece di 134,99 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Essential Airfryer Friggitrice Ad Aria – Capienza Da 4,1 L, Friggitrice Senza Olio, Tecnologia Rapid Air, App NutriU Recipe, Timer E Controllo Della Temperatura, Nero (HD9200/90) In offerta a 79,99 € – invece di 134,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Candy CMXG 30DS Forno Microonde Combinato con Grill, 900 W, 5 Livelli Potenza, 40 Programmi Automatici, App Cook-In, 30 Litri, Argento, 52×43.5×32.6 cm [Classe di efficienza energetica B] In offerta a 99,00 € – invece di 139,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Latte e caffè

Bosch Elettrodomestici TSM6A013B Macina Caffè 180 W, 0.08 kg, Plastica, Nero In offerta a 27,90 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 28 nov 22

Ariete 1388 Café Retrò – Macchina per caffè espresso in polvere e cialda ESE, 15 bar, 850W, Dispositivo Maxi-Cappuccino, 1L, Rosso In offerta a 99,99 € – invece di 140,00 €

sconto 29% – fino a 28 nov 22

Ariete 1313 Macchina da caffè in metallo, 1600 Watt, 15 bar, Capacità Serbatoio Caffè in grani 220 g, Regolazione macinatura, Compatibile Cialde ESE, Dispositivo Maxi Cappuccino, Silver In offerta a 262,60 € – invece di 500,00 €

sconto 47% – fino a 4 dic 22

De’Longhi Dedica EC685.W Macchina da Caffè Espresso Manuale e Cappuccino + 2 bicchieri espresso, Caffè in Polvere o in Cialde E.S.E., 1350 W, Bianco In offerta a 160,99 € – invece di 242,40 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Wamife Montalatte Elettrico 550W, Montalatte Automatici 400ML con Frusta Montalatte dell’ultimo Design 2-in-1, Cappuccinatore Elettrico 4 Pulsanti per Schiuma Fredda e Calda, Latte e Cioccolato Calda In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Gaggia RI8433/11 Viva Style Macchina da Caffè Espresso Manuale, per Macinato e Cialde, 15 Bar, 1L, 1025W, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 115,00 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Lavazza A Modo Mio Voicy, Macchina Caffè Espresso con Alexa Integrata e Controllo Smart Home, per Capsule Lavazza A Modo Mio, Nera In offerta a 202,95 € – invece di 249,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

  AMZCHEF Piastra a Induzione, Doppia Piano Cottura a Induzione con Controllo Indipendente, Livelli di Potenza Multipli, 10 Livelli di Temperatura, Timer 3 ore, 3500W, Blocco di Sicurezza In offerta a 123,99 € – invece di 149,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Pulizia della casa

Rowenta DG9160 Silence Steam PRO Ferro da Stiro con Caldaia Silenziosa, Pressione Fino a 7.5 Bar, 2800 W, 1.1 Litri, Colpo Vapore 480 g/min, Ferro da Stiro a Vapore con Tecnologia Eco Intelligence In offerta a 199,99 € – invece di 289,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Vacuum Cleaner G9, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione 120 AW, Motore Digitale ad Alta Velocità, Filtraggio in Cinque Fasi, Bianco, Versione Italiana In offerta a 183,99 € – invece di 229,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Kärcher FC 7 Cordless Lavapavimenti – Pavimenti puliti in una sola passata – 530 Rotazioni/Minuto, Autonomia 45 min, 4 Rulli Inclusi, Giallo In offerta a 387,14 € – invece di 549,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Home and Garden 06008B7000 Spazzola per Finestre a Batteria, Caricabatteria USB, Cinghia da Polso, 2 Accessori, 3.6 V 1 Pezzo In offerta a 39,99 € – invece di 85,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Cura della persona