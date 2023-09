Xiaomi Mi TV Box S 2 mette Android su qualsiasi televisore, a metà prezzo

Se avete un vecchio televisore oppure volete trasformare un monitor in un punto di accesso alla televisione in streaming, vi basta spendere 57 €, ovvero l’attuale prezzo di offerta dello Xiaomi Mi TV Box S 2, l’ultimo e più performante box TV di Xiaomi.

È tra le migliori soluzioni che potete comprare in questo momento, specialmente in questa fascia di prezzo. Ad alimentarlo c’è il sistema operativo Google TV, con Chromecast integrato e l’accesso al Google Play per scaricare le app di Netflix, Prime Video, Disney+ e tutti gli altri servizi televisivi in streaming attualmente in circolazione.

Si collega a internet tramite WiFi a 2.4 GHz oppure 5.0 GHz, mentre al televisore si connette tramite HDMI 2.1. C’è anche l’uscita audio per poter ascoltare film e serie TV con l’impianto stereo preferito, soundbar inclusa.

Tramite USB è possibile collegare al volo una chiavetta per leggere i file contenuti al suo interno e quindi trasmettere sul televisore album fotografici, musicali, oppure video e film in offline.

Supporta le più recenti tecnologie in fatto di riproduzione video tra risoluzione 4K, Dolby Vision e HDR 10+, mentre per l’audio è supportato il Dolby Atmos.

Tutto è gestito da un potente processore quad-core e una GPU ad alte prestazioni, con 2 GB di RAM di tipo DDR3 e 8 GB di capacità per installare tutte le app di cui si ha bisogno.

Il sistema si controlla col telecomando a infrarossi oppure tramite comandi vocali via Google, ma c’è anche il Bluetooth 5.2 per gestire il tutto tramite app dallo smartphone.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 121,42 € potete risparmiare il 53% spendendo 57,07 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.