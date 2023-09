Varta lancia due lampade wireless con sensore di movimento

Una luce che si accende e si spegne da sola non appena “vede” un movimento è parecchio utile, ma non sempre è possibile installarle: se però si opta per una delle nuove soluzioni di Varta allora il discorso cambia, perché sono fatte apposta per essere posizionate ovunque, anche in assenza di presa elettrica.

Per la casa

Una è la Motion Sensor Slim Light ed è progettata per essere usata negli ambienti interni: quindi scale, corridoi e tutti quei punti della casa che restano bui e che con questa lampada possono diventare molto più vivibili anche di notte.

Il punto forte è la larghezza: appena 4 centimetri, perciò si può installare praticamente ovunque, grazie alle strisce adesive o alle due clip magnetiche incluse in dotazione. Emette una luce di 80 lumen e usa una batteria ricaricabile tramite USB-C che promette fino a 3,5 ore consecutive con una sola carica, quindi in media intorno ai 4 mesi se la si lascia accendere soltanto con il sensore di movimento.

Quest’ultimo è in grado di captare i movimenti fino a 3 metri di distanza e in un raggio di 120 gradi; e se dopo 20 secondi non ne rileva, spegne la luce in modo da preservare la batteria. C’è comunque un interruttore che permette di attivare la modalità “luce costante” al bisogno.

Costa 19,99 €.

Per l’esterno

L’altra è la Motion Sensor Outdoor Light e come anticipa il nome stesso è progettata per essere usata anche all’aperto. Gode di certificazione IP44, il che significa che può resistere alla polvere e alla pioggia, ed è abbastanza robusta da sopravvivere a cadute da due metri di altezza.

L’alimentazione è data da 3 batterie di tipo ministilo AAA e si può fissare a parete in tre modi: con una vite sfruttando l’incavo sul retro, coi magneti integrati su tutte le superfici metalliche oppure con la striscia adesiva in dotazione per attaccarla a superfici in legno o plastica.

Oltre all’accensione con sensore di movimento c’è l’interruttore che attiva la luce costante a 40 lumen, per 12 ore di luce, oppure ridotta a 8 lumen, che prolunga l’autonomia a 60 ore complessive.

Costa 12,99 € se acquistata singolarmente oppure 19,99 € in confezione doppia.

