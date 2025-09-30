L’umidificatore Xiaomi Mijia 2 funziona per 30 ore ed è in sconto a 33 €

L’umidificatore Xiaomi Mijia 2 vi permette di migliorare il comfort degli ambienti domestici, in special modo nei mesi più secchi dell’anno. Se vi interessa non fatevelo scappare perché al momento lo trovate in offerta online.

Il serbatoio è da 4 litri, abbastanza per poter ottenere un’umidificazione costante per un massimo di 30 ore, anche consecutive, prima di doverlo ricaricare. Il livello dell’acqua si può tenere d’occhio da fuori attraverso la sezione trasparente, e quando arriva il momento di riempirlo si fa in un attimo perché si può aggiungere acqua senza sollevare il coperchio.

Buono anche il trattamento interno del serbatoio, che grazie a una tecnologia antibatterica agli ioni d’argento rimuove fino al 99,9% dei batteri, il che contribuisce a mantenere pulita la fonte d’acqua e di conseguenza l’aria emessa sarà più salubre.

Per l’umidificazione usa una tecnologia ad ultrasuoni in grado di produrre una nebbia microfina con una capacità di umidificazione di 300 ml/h, distribuendo in modo uniforme l’umidità nell’ambiente e migliorando la qualità dell’aria. Inoltre c’è una testina ruotabile a 360° che permette di orientare la nebbia dove serve.

È anche particolarmente silenzioso perché il rumore massimo indicato nella scheda tecnica è di 38 dB. Tenete presente che il fruscio delle foglie può arrivare a 20 dB mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB; tra i 60 e gli 80 dB c’è il rumore del traffico.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 33 € e se inserite il codice CDIT04 potete risparmiare altri 4 Euro, pagandolo quindi all’incirca 29 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

