Tim Cook ha promesso maggiori investimenti di Apple in Cina

Apple aumenterà gli investimenti in Cina. Lo ha dichiarato il CEO della Mela, Tim Cook, nell’ambito di un incontro a Pechino con Li Lecheng, il ministro cinese dell’industria e dell’informazione.

Lo riferisce Reuters parlando della recente visita dell’A.D. di Apple nel Paese del Dragone. Il Ministro cinese ha esortato Apple a collaborare strettamente con i fornitori locali, e Cook ha risposto che Apple rafforzerà la cooperazione con la Cina.

Lo Stato dell’Asia orientale è il più grande mercato della Mela al di fuori degli Stati Uniti e rimane il polo produttivo di riferimento. Molte aziende statunitensi sono diventate prudenti nel sottolineare le loro relazioni con la Cina, con le due più grandi economie mondiali da qualche tempo in una fase di scontro per dispute sui dazi, e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che spinge per promuovere la produzione negli USA.

Donald Trump a bada con 600 miliardi di investimenti negli USA

Non è chiaro quali siano gli investimenti ai quali Cook fa rifermento e le parole dell’A.D. di Apple probabilmente non saranno gradite da Trump. Cupertino sta cercando di aggirare i dazi statunitensi sulle spedizioni da nazioni come Cina e India, dove vengono prodotti alcuni dei suoi prodotti, ma ha anche aumentato gli investimenti in Patria, mettendo sul piatto 600 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni.

La mossa di Cook è ad ogni modo intelligente e non casuale: aziende come Nvidia e Qualcomm sono da qualche tempo oggetto di attenzione da parte delle autorità di regolamentazione cinesi per presunte violazioni della legge antimonopolio. Il Dragone ha anche inasprito i controlli sulle esportazioni di terre rare, elementi fondamentali per i settori dell’alta tecnologia, tra cui l’industria automobilistica, la difesa e i semiconduttori.

