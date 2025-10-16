Steve Jobs ricordato da una moneta commemorativa

La US Mint (la Zecca degli Stati Uniti) inizierà a breve a produrre un nuovo American Innovation Coin, moneta commemorativa da 1$ nella quale sarà celebrato Steve Jobs, raffigurato su una faccia.

La moneta è stata presentata dalla Zecca e su questa è rappresentato un giovane Steve Jobs con dolcevita, jeans e scarpe da ginnastica. Nel diritto è presente il testo “Make something wonderful”.

Di seguito la descrizione della Zecca: «Il design presenta un giovane Steve Jobs seduto davanti a un tipico paesaggio della California settentrionale con dolci colline ricoperte di querce. La sua postura ed espressione è catturata in un momento di riflessione mostra come questo ambiente ispirava la sua visione di trasformare tecnologie complesse in qualcosa di più intuitivo e organico come la natura stessa. Le iscrizioni sono: “UNITED STATES OF AMERICA” e “CALIFORNIA. Diciture aggiuntive sono: “STEVE JOBS” e “MAKE SOMETHING WONDERFUL”».

Tutte le monete avranno un dorso comune, che rappresenta la Statua della Libertà con la scritta “In God we trust”, motto degli Stati Uniti presente su tutte le banconote e tutte le monete del paese.

Disponibili nel 2026, le monete da 1$ con Steve Jobs potranno essere acquistate dal sito web della Zecca statunitense. Le monete da collezione saranno disponibili a 13,25$ o in set da quattro pezzi con (incluse tre monete con altri innovatori/innovazioni) a 27,50$. Saranno disponibili anche rotoli da 25 monete e sacche da 100 monete.

La moneta con Steve Jobs è stata proposta a febbraio 2025 dal governatore della California per la collezione American Innovation Coin, una serie numismatica pluriennale che celebra “l’ingegnosità americana e gli sforzi pionieristici delle persone”. L’informatica non è l’unica rappresentata, il Minnesota ha ad esempio scelto di commemorare l’invenzione della refrigerazione mobile, l’Iowa di celebrare il Dr. Norman Borlaug, agronomo e ambientalista autore di numerosi miglioramenti nelle tecniche agronomiche.

Il Wisconsin da parte sua ha scelto come la California di celebrare il mondo digitale, decidendo di coniare una moneta con l’effigie del Cray-1, rendendo omaggio all’azienda di supercomputer che aveva sede a Chippewa Falls, luogo di nascita di Seymour Cray, prima di essere acquistata da Hewlett-Packard e trasferita a Seattle.

Il programma in questione (nato nel 2018) prevede monete da un dollaro per ciascuno dei 50 Stati della confederazione americana. Ogni Stato può creare monete uniche per onorare le innovazioni e gli innovatori della regione.

Il governatore Gavin Newsom aveva spiegato a febbraio che Steve Jobs incarna il legame indissolubile tra California e innovazione, e che la sua eredità abbraccia vari settori e prodotti. “È stato co-fondatore e CEO dei Pixar Animation Studios, dando vita al primo film d’animazione” realizzato completamente in CGI, ma oltre a questo traguardo, Newsom cita ovviamente il suo lavoro come co-fondatore e CEO di Apple, con il “lancio di diversi computer rivoluzionari, inclusi l’Apple II – il primo microcomputer prodotto in serie – e il Macintosh, il primo personal computer per il mercato di massa a includere un display grafico, per permettere agli utenti di visualizzare su cosa stavano lavorando”.

Newsom aveva spiegato ancora che l’obiettivo di Jobs era “colmare il divario tra tecnologia sofisticata e noi altri”, quelli che “costituiscono la maggior parte del l’umanità”, rendendo la tecnologia complessa, facile e divertente da usare; un approccio che ha portato all’iPod, iPhone e iPad, dispositivi che hanno perfezionato tecnologia esistenti, rendendole più precise, più intuitive e più funzionali”.

E ancora: “Jobs è stato in grado di sfruttare la tecnologia per far comunicare le persone tra loro nel mondo in generale, portando le persone sullo stesso livello, fornendo loro accesso paritario, un approccio costruito dall’autentico desiderio di provare nuove idee, spingendo i limiti del possibile, approccio che incarna lo spirito della California”.