Xiaomi Moyu, la lavatrice portatile da viaggio

Se state per affrontare un viaggio di più giorni e volete mantenere la valigia leggera senza però rinunciare al piacere di avere sempre indosso vestiti puliti, date una chance alla lavatrice portatile attualmente in promozione a 86,22 euro.

In queste situazioni una delle poche possibilità che avete è infatti quella di affidarvi ad una lavatrice da viaggio che vi consenta di lavarli anche quando non cen’è una tradizionale a disposizione. Immaginiamo ad esempio un hotel da poche stelle, oppure in campeggio, in montagna e in tutti quei loughi senza troppa tecnologia intorno.

Dotandovi di un buon generatore di corrente potete così lavarvi i panni con la Xiaomi Moyu (nome in codice XPB08-F1) all’occorrenza, mentre se avete già una presa di corrente a disposizione allora non c’è bisogno di nient’altro che di questa piccola ma performante lavatrice, il cui consumo è pari a 40 Watt.

Uno dei suoi punti di forza è la portabilità: quando è in funzione occupa uno spazio di 30 x 30 x 30 centimetri, con la capacità quindi di accogliere fino a 0,8 chilogrammi di abbigliamento da lavare con un po’ di acqua e sapone. E’ possibile scegliere tra tre diversi lavaggi, ciascuno dei quali impiega 5, 10 oppure 15 minuti (si selezionano tramite i rispettivi pulsanti impermeabili posti sulla base della lavatrice). Quando poi si finisce di usarla, si ripiega raggiungendo un’altezza di 9,4 centimetri, in modo tale da poter entrare facilmente in qualsiasi borsa, zaino o valigia.

Chi fosse intenzionato all’acquisto la può comprare scegliendo tra due varianti di colore: bianca con finiture nere oppure completamente rosa. Al momento il prezzo in offerta come dicevamo è di 86,22 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.