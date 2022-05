Apple, scatta una denuncia per danni all’udito con AirPods

Gli AirPods di Apple sono oggetto di una causa per il presunto danno provocato all’ udito di un 12enne: secondo la famiglia del ragazzo, un allarme AMBER (un sistema di allerta usato negli USA emesso in caso di sospetto rapimento di minore) ha causato una lesione dei timpani.

A riferirlo è il sito statunitense Law360 che cita una causa intentata contro Apple in California. Stando a quanto riferisce la famiglia, il ragazzo – indicato con le iniziali “B.G.” – nel 2020 stava guardando un film su Netflix dal suo iPhone indossando AirPods Pro; questi ultimi sarebbero stati impostati su un livello di volume basso, ma un allarme AMBER (America’s Missing: Broadcast Emergency Response) sarebbe stato emesso senza preavviso ad alto volume e il rumore acuto avrebbe danneggiato i timpani del ragazzo.

Nell’azione legale si sostiene che l’Amber Alert riprodotto su AirPods Pro avrebbe “distrutto” il timpano di “B.G”, danneggiato la coclea (un componente dell’orecchio interno) e provocato danni al suo udito. Da quel momento il ragazzo lamenta perdita permanente dell’udito dall’orecchio destro, al punto di avere dovuto ricorrere a un apparecchio acustico.

Apple è accusata di avere prodotto un dispositivo difettoso, non in grado di ridurre automaticamente il volume di allarmi o uniformare il volume di notifiche e suoni di allerta. Nella causa si punta il dito contro presunti errori di Apple, per non avere previsto avvertenze sui potenziali problemi, affermando inoltre che l’azienda sarebbe a conoscenza del presunto difetto di progettazione.

Gli avvocati hanno intenzione di chiedere il risarcimento dei danni per “B.G” e i suoi genitori che, in seguito a quanto accaduto, riferiscono di soffrire di grave stress emotivo. I legali chiedono inoltre, un risarcimento danni esemplare per punire i convenuti e scoraggiare altre aziende di prodotti tecnologici a non adottare tali pratiche in futuro.

Le informazioni sugli allarmi governativi e sugli avvisi di emergenza su iPhone e Apple Watch, non sono disponibili in tutti i Paesi o in tutte le aree geografiche. Questo tipo di avvisi, allertano l’utente su pericoli quali: imminenti minacce per la sicurezza o la vita, condizioni meteorologiche estreme, avvisi di pubblica sicurezza, ecc.

L’opzione Allarmi governativi è attivata di default sui dispositivi con SIM di operatori che supportano questa funzione; quando si riceve un allarme governativo, viene riprodotto un suono speciale simile a un segnale di allerta. Per attivare o disattivare questi avvisi, basta andare in postazioni > Notifiche, scorrere fino in fondo alla schermata e da qui (nella sezione “Allarmi governativi”) attivare o disattivare la funzione.

