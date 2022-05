Xiaomi NexTool, coltellino, forbici e torcia sempre in tasca a 25 euro

Da Xiaomi un nuovo accessorio della linea NexTool: sembra una penna, da mettere anche nel taschino della camicia, ma in realtà è un piccolo coltellino svizzero con tre pratiche funzioni. Costa appena 25 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Come già anticipato sembra una penna, con dimensioni davvero ridotte, e facilmente trasportabile anche in casca. Sul piccolo manico insiste un pulsante: basta premerlo per accendere la torcia. Inoltre, il piccolo NexTool offre anche funzioni di coltellino e forbice. Un pratico alleato nel quotidiano.

La torcia, sebbene piccola nelle dimensioni, è in grado di offrire fino a 65 lumen di capacità, quindi in grado di illuminare in qualsiasi circostanza, anche in condizione di buio totale.

Il design unico di questo strumento lo rende un compagno di viaggio nel quotidiano, facile da trasportare, anche nel taschino ella giacca, visto che occupa poco volume, così da non infastidire.

Xiaomi NexTool ha dimensioni complessive di 141,8 mm di lunghezza, mentre ha uno spessore di appena 15,4 mm. La batteria sl suo interno assicura un utilizzo che varia, fino a 10 ore, e il coltellino ha una certificazione IPX4. Si ricarica in appena un’ora e mezza, grazie al connettore USC-C integrato.

Solitamente ha un costo di listino di oltre 36 euro, ma al momento è in sconto a 25,13 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo, potendo anche pagare con PayPal.