Apex Legends per iPhone e Android arriva il 17 maggio

Ne è passato del tempo, ma adesso sembra proprio che Apex Legends sia pronto a farsi definitivamente strada su mobile, attraverso la porta di iPhone e Android. EA ha annunciato che il suo battle royale per eccellenza arriverà su dispositivi mobili il 17 maggio. In questo articolo trovate il trailer di Apex Legends Mobile Stagione 1.

Era il lontano 2019 quando per la prima volta EA si esprimeva sulla possibilità di portare Apex Legends su mobile. L’anno scorso è stata aperta una beta in India e nelle Filippine e successivamente è arrivata in più paesi, giusto a febbraio di quest’anno.

Adesso, come sottolinea The Verge, EA ha ufficialmente programmato l’uscita di iOS e Android per martedì 17 maggio, condividendo anche un trailer di lancio della durata di tre minuti, relativa alla prima stagione del battle royale.

EA ha anche aperto la preregistrazione per essere avvertiti anticipatamente quando il gioco verrà lanciato il 17 maggio per iOS e Android, promettendo anche contenuti dietro le quinte, ricompense di gioco e altre offerte.

Dalle note di rilascio di Apex Legends Mobile si apprende che si tratta di un gioco strategico Battle Royale dove è possibile equipaggiare un arsenale di armi esotiche, e altre abilità tattiche. Se siete interessati al titolo, in questa guida vi spieghiamo come giocarlo su Mac, anche se al momento il titolo non è disponibile ufficialmente per macOS.

