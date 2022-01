Xiaomi NexTool, il 4-in-1 d’emergenza è in sconto

C’è un accessorio di Xiaomi che ognuno di noi dovrebbe avere sempre nel porta-oggetti dell’auto, e al momento è in sconto a 24,49 euro. Si tratta di Xiaomi NexTool, un tuttofare per le situazioni di emergenza, che può risolvere davvero situazioni in cui ci si darebbe ormai per spacciati.

Ha la forma e le sembianze di un martelletto frangivetro, perché è questa la prima delle quattro funzioni che mette a disposizione. Il manico è costruito in una miscela di nylon e fibra di vetro, che lo rende leggero ma al contempo sufficientemente robusto, mentre la punta è costruita in tungsteno. E’ simile a quelli che si vedono appesi tra un vetro dell’autobus e l’altro, e serve proprio per permettere di uscire dal veicolo in caso di emergenza, semplicemente colpendo il vetro con forza e decisione ad uno degli angoli.

La seconda funzione offerta è quella di luce di emergenza. Ha infatti una torcia incorporata che si può accendere con una luce bianca fissa per illuminare una particolare area, e in tal caso può risultare utile la superficie magnetica posizionata sulla testa che consente di agganciare la torcia al cofano ad esempio mentre si ispeziona il motore, oppure allo sportello nel caso in cui ci si dovesse trovare a sostituire uno pneumatico al buio. Si può anche attivare una luce rossa lampeggiante da posizionare ad esempio sul retro dell’auto (sempre aiutandosi col potente magnete) per segnalare la propria posizione pericolosa a bordo strada.

La terza funzione è quella di taglierino: al lato opposto della punta frangivetro è infatti presente un uncino al cui interno è stata incassata una lama: la struttura permette così di evitare tagli accidentali perché risulta molto difficile toccare la lama con le dita ma al contempo permettono di tagliare facilmente corde e cordini, grazie alla solida presa che si può tenere sul manico mentre si usa lo strumento per le operazioni di taglio.

L’ultima ma non per importanza è la funzione di powerbank: questo attrezzo infatti incorpora una batteria dalla quale attingere l’energia per ricaricare uno smartphone in caso di emergenza collegandolo tramite cavetto alla presa USB presente sul fondo.

Se vi interessa, lo Xiaomi NexTool costa 30,61 euro ma al momento è scontato del 20%: lo pagate 24,49 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.