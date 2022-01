Il futuro iPad Pro con ricarica wireless dal logo Apple?

In uno degli ultimi numeri della sua newsletter inviata agli iscritti, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto brevemente cenno al nuovo iPad Pro che dovremmo vedere quest’anno. Il nuovo tablet dovrebbe vantare, tra le altre cose, la ricarica wireless e il sito 9to5Mac riferisce che anziché un design con tutta la parte posteriore in vetro, per la ricarica wireles Apple avrebbe pensato ad un grande logo della Mela fatto in vetro, elemento che permetterebbe la ricarica in modalità wireless.

Un presunto prototipo del nuovo iPad Pro, vanterebbe la possibilità di agganciare un alimentatore MagSafe mediante magneti ancora più forti di quelli visti su iPhone al fine di impedire potenziali danni, e supporterebbe modalità di ricarica wireless ancora più veloci rispetto a quanto possibile con il MageSafe su iPhone.

L’esistenza di un prototipo di questo tipo non significa che Apple rilascerà al 100% un iPad Pro con il logo della Mela in vetro ma le indiscrezioni sono concordi nel riferire che il futuro tablet avrà un design che in qualche modo offrirà la ricarica wireless. Non ci sono al momento indicazioni sulla possibile data di arrivo; l’ultimo iPad Pro è stato presentato ad aprile del 2021 e se effettivamente arriverà quest’anno, potrebbe essere presentato nella prima metà dell’anno, includendo probabilmente anche il futuro processore M2.

Altre indiscrezioni sul futuro iPad Pro hanno in precedenza riferito di fotocamere e logo Apple disposti in orizzontale, un cambio ben visibile rispetto a quanto visto fino a oggi con blocco fotocamere e logo da sempre allineati in verticale sul retro del dispositivo. A questo indirizzo un nostro articolo con tutto da sapere prima di comprare un iPad Pro.