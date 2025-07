Xiaomi Pad mini, iPad mini si appresta ad avere un vero rivale

Xiaomi potrebbe essere pronta a espandere la sua offerta di tablet nel mercato globale con un nuovo modello compatto che, per caratteristiche tecniche di fascia alta, potrebbe addirittura entrare in competizione con iPad mini. Dopo il debutto del Redmi K Pad in Cina, recenti indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo potrebbe presto essere lanciato in altri Paesi, anche in Europa, con un nuovo nome ben più caro ai fan: Xiaomi Pad Mini.

Secondo un leak comparso su Weibo, l’azienda starebbe valutando il rebranding del Redmi K Pad per la distribuzione internazionale. Il nuovo nome – Xiaomi Pad Mini – lascerebbe intendere l’intenzione di posizionare il prodotto come rivale diretto dell’iPad Mini, mantenendo specifiche di fascia alta. Non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulle caratteristiche tecniche della versione globale, né informazioni precise sulla data di lancio. Tuttavia, il fatto che il dispositivo sia già stato avvistato nei database di certificazione TDRA e IMDA lascia pensare che l’annuncio possa essere imminente.

Se le specifiche dovessero rimanere invariate rispetto alla versione cinese, possiamo aspettarci un tablet particolarmente potente e ben equipaggiato. Il Redmi K Pad è infatti dotato di un display LCD da 8,8 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento a 165Hz, caratteristiche che promettono un’ottima esperienza visiva, soprattutto nei contenuti multimediali e nel gaming. Al suo interno troviamo il processore MediaTek Dimensity 9400+, affiancato da un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X/T e fino a 1 TB di memoria interna UFS 4.0, il che lo rende uno dei tablet più performanti nella sua categoria.

L’autonomia è garantita da una batteria da 7.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W, mentre il comparto fotografico offre una fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED e una fotocamera frontale da 8 megapixel. Il tutto è completato da speaker stereo con supporto Dolby Atmos, doppie porte USB-C e il sistema operativo HyperOS 2 basato su Android 15.

Se davvero lo Xiaomi Pad Mini sarà una versione internazionale del Redmi K Pad, ci si troverà di fronte a un prodotto che potrebbe conquistare facilmente una fetta di mercato sempre più interessata a tablet compatti che non rinunciano alle prestazioni.

Il prezzo e la sua finestra di lancio non sono ancora noti.

