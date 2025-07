Xioami Pad 15 Pro, in sconto il tablet 2K con batteria da 20.000 mAh

In un mercato dove le alternative si moltiplicano a macchia d’olio, il tablet Xioami Pad 15 Pro si propone come una soluzione completa per chi cerca un compromesso tra produttività e intrattenimento, mantenendo un profilo accessibile soprattutto grazie all’offerta in corso in questo momento.

Con sistema operativo Android 13, usa un ampio display da 11 pollici in risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, mentre la potenza di calcolo è affidata alla piattaforma Snapdragon 870, una scelta ormai consolidata in fascia media-alta che offre buone prestazioni per il multitasking e l’uso di applicazioni complesse.

Questo modello inoltre supporta il Dual SIM con possibilità di configurazione tra 1 scheda SIM + 1 scheda SD o 2 schede SIM ed offre compatibilità con le principali bande 4G e 5G. Sono presenti anche Wi-Fi, Bluetooth 4.0, il GPS e c’è il supporto per la radio FM.

La dotazione hardware è piuttosto generosa: il modello è disponibile in diverse varianti di memoria, fino a 22 GB di RAM e 2 TB di archiviazione, e viene alimentato da una batteria da 20.000 mAh, pensata per offrire una lunga autonomia. Tra le funzionalità accessorie figurano il riconoscimento facciale e il flash posteriore.

Precisiamo infine che il marchio “Xioami” (notare l’inversione delle lettere “o” e “a”) non è affiliato né autorizzato da Xiaomi Corporation: si tratta di una copia non ufficiale, che replica nome e design del brand originale senza far parte della sua produzione ufficiale.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 74 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

