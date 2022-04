Xiaomi presenta Redmi MAX, l’enorme smart TV da 100 pollici 120 Hz, HDR10+ e HDMI 2.1

Xiaomi ha presentato una nuova TV gigantesca, eclissando il modello da 98 pollici che già vende in Cina. Il nuovo modello prende il nome di Redmi MAX 100″, e come già facilmente intuibile presenta uno schermo da 100 pollici, anche se questa paradossalmente non è la caratteristica di maggior pregio. Tra le altre funzioni chiave, il pannello a 120 Hz e il supporto alla HDMI 2.1.

Come già accennato, Redmi MAX 100″ ha un pannello da 100 pollici, 2 pollici più grande del precedente televisore già venduto da Xiaomi in Cina. A titolo di curiosità il brand vende anche un televisore da 86 pollici con la sua serie Redmi MAX.

Secondo Xiaomi, il Redmi MAX 100″ equipaggia un pannello IPS con risoluzione nativa a 3.840 x 2.160 pixel (dunque 4K). Inoltre, il Redmi MAX 100″ ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per la quale Xiaomi ha incluso una porta HDMI 2.1. Sulla base del materiale di marketing di Xiaomi, il Redmi MAX 100″ ha tre porte HDMI, ma solo una è conforme a HDMI 2.1 e VRR. Xiaomi completa queste porte con due connessioni con una USB 2.0 Type-A, altoparlanti da 30 W, connettività Wi-Fi 6 e 4 GB di RAM, accoppiati a 64 GB di spazio di archiviazione.

Inoltre, il Redmi MAX 100″ offre 700 nit di luminosità di picco, un pannello a colori a 10 bit e una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 94%. Xiaomi aggiunge che il suo nuovo televisore supporta anche AMD FreeSync, Dolby Vision, HDR10+ e IMAX Enhanced, sottolineando le sue credenziali come TV che potrebbe essere utilizzata anche per il gaming.

Sfortunatamente, non è chiaro se Xiaomi rilascerà la TV al di fuori della Cina, dove sarà venduta al dettaglio per 19.999 CNY, circa 3.151 dollari al cambio.

