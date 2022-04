Pixelmator Pro, in arrivo aggiornamento con effetti sui layer e altre novità

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno annunciato l’arrivo di Pixelmator Pro 2.4, ultima versione del pluripremiato software Mac per l’editing e ritocco di immagini.

Pixelmator Pro 2.4 – nome in codice “Odesa” – arriva il 12 aprile e integra una sidebar per i livelli riprogettata, nuove funzionalità per la regolazione dei colori, ed effetti di livelli grazie ai quali è possibile modificare l’aspetto del contenuto di un livello in modo rapido e non distruttivo. Gli sviluppatori riferiscono ancora di 200 nuove figure vettoriali, del supporto specifico per i Mac con chip M1 Ultra e altre novità ancora.

La sidebar con i layer di Pixelmator Pro – la barra laterale che consente di organizzare e gestire i livelli in una composizione – è stata riprogettata e offre varie migliorie in termini di usabilità. Differenti tipologie di layer, quali immagini, figure, testi, layer RAW, gruppi e altre tipologie ancora, sono ora facilmente riconoscibili. È inoltre presente una funzione che consente di mostrare dei “sottotitoli” nei layer con informazioni di rilievo (es. tipo e dimensione font nei livelli di testo, informazioni sulla fotocamera nei layer RAW, dettagli sulla dimensione dell’immagine nei layer delle foto, ecc.).

Le funzionalità di regolazione dei colori e gli effetti sui layer permettono di applicare correzioni non distruttive su uno o più livelli. Usando un layer per la regolazione dei colori è possibile cambiare completamente l’aspetto delle immagini, anche quelle composte da centinaia di layer.

Come accennato, in Pixelmator Pro 2.4 sono presenti 200 nuove figure vettoriali, simboli indipendenti dalla risoluzione che è possibile sfruttare in vari modi nei propri progetti.

Sono state integrate ottimizzazioni specifiche per i Mac con CPU M1 Ultra, con ovvi vantaggi anche nelle funzionalità che usano l’apprendimento automatico. Secondo gli sviluppatori, i task che sfruttano il machine learning (es. la rimozione automatica degli sfondi, la super risoluzione e altre funzionalità ancora) sono fino a 1,7x più veloci su M1 Ultra rispetto a M1 Max. Altra novità è la modalità “Scrubby Zoom”, la possibilità di scollegare le maschere di livello e varie altre migliorie minori.

Pixelmator Pro 2.4 supporta nativamente sia i Mac con CPU Intel, sia i Mac con CPU M1 e saeguenti di Apple. L’ultima versione richiede macOS 10.15 o versioni seguenti ed è in vendita a 39,99 euro sul Mac App Store.