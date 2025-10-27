Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Xiaomi Redmi Note 14, schermo grande, lunga autonomia, eccellente fotocamera, solo 139 €
OfferteSconti speciali

Xiaomi Redmi Note 14, schermo grande, lunga autonomia, eccellente fotocamera, solo 139 €

Di Pubblicità
macitynet.it

Se cercate un telefono con grande schermo al miglior rapporto possibile tra fuzioni e qualità, oggi potreste non trovare nulla di meglio dello Amazon Xiaomi Smartphone Redmi Note 14 che su Amazon scende a 139,32€ rispetto ai circa 199€ che è stato il suo prezzo tipico delle ultime settimane

Fotocamera da 108MP con AI e modalità pro

Lo Xiaomi Redmi Note 14 è un eccellente camera phone, dotato di un sensore principale da 108MP con tecnologia AI per riconoscere le scene e ottimizzare ogni scatto.

L’insieme dei sensori permette anche una buona resa nei ritratti e nelle macro, con una modalità notturna migliorata. Il software fotografico include strumenti di editing immediato, riconoscimento intelligente e video in full HD.

Display 90 Hz e buona autonomia

La fotografia è supportata da uno schermo FHD+ da 6,79 pollici con refresh rate fino a 90 Hz che garantisce un’esperienza visiva fluida, ideale per scrollare, guardare contenuti o giocare. La batteria da 5.030 mAh assicura un’intera giornata di utilizzo con una singola carica (Ssecondo le tabelle ufficiali Europee si arriva a superare le 48  ore) supportata dalla ricarica rapida da 33W per tornare operativi in poco tempo.

macitynet.it

Memoria, processore e funzioni

La memoria è generosa. In questa versione in sconto abbiamo 8 GB di RAM con un 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili tramite microSD. In questa ottica il dispositivo si adatta a chi utilizza molte app o scatta molte foto.

Il processore, pur non potentissimo, consente un’esperienza soddisfacente anche con più applicazioni aperte. Include anche sensore di impronte laterale, jack audio e supporto NFC.

Il prezzo attuale su Amazon è di 139,32€ invece di circa 199€, una differenza molto importante e un prezzo top per un dispositivo di questa fascia.

Sto caricando altre schede...
Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
Preparatevi alla pubblicità nelle Mapple Apple
Articolo successivo
Perché sempre più persone disattivano l’AI nei software, 5 strategie che utilizzano oggi

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.