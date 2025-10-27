Xiaomi Redmi Note 14, schermo grande, lunga autonomia, eccellente fotocamera, solo 139 €

Se cercate un telefono con grande schermo al miglior rapporto possibile tra fuzioni e qualità, oggi potreste non trovare nulla di meglio dello Amazon Xiaomi Smartphone Redmi Note 14 che su Amazon scende a 139,32€ rispetto ai circa 199€ che è stato il suo prezzo tipico delle ultime settimane
Fotocamera da 108MP con AI e modalità pro
Lo Xiaomi Redmi Note 14 è un eccellente camera phone, dotato di un sensore principale da 108MP con tecnologia AI per riconoscere le scene e ottimizzare ogni scatto.
L’insieme dei sensori permette anche una buona resa nei ritratti e nelle macro, con una modalità notturna migliorata. Il software fotografico include strumenti di editing immediato, riconoscimento intelligente e video in full HD.
Display 90 Hz e buona autonomia
La fotografia è supportata da uno schermo FHD+ da 6,79 pollici con refresh rate fino a 90 Hz che garantisce un’esperienza visiva fluida, ideale per scrollare, guardare contenuti o giocare. La batteria da 5.030 mAh assicura un’intera giornata di utilizzo con una singola carica (Ssecondo le tabelle ufficiali Europee si arriva a superare le 48 ore) supportata dalla ricarica rapida da 33W per tornare operativi in poco tempo.
Memoria, processore e funzioni
La memoria è generosa. In questa versione in sconto abbiamo 8 GB di RAM con un 256 GB di spazio di archiviazione, espandibili tramite microSD. In questa ottica il dispositivo si adatta a chi utilizza molte app o scatta molte foto.
Il processore, pur non potentissimo, consente un’esperienza soddisfacente anche con più applicazioni aperte. Include anche sensore di impronte laterale, jack audio e supporto NFC.
Il prezzo attuale su Amazon è di 139,32€ invece di circa 199€, una differenza molto importante e un prezzo top per un dispositivo di questa fascia.