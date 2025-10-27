Preparatevi alla pubblicità nelle Mapple Apple

Apple si prepara a portare la pubblicità anche dentro Mappe. È un’idea che aleggia da anni e che, dopo gli indizi di qualche mese fa, sembra ora giunta al punto di diventare realtà come fa sapere Mark Gurman nella sua newsletter domenicale PowerOn.

Come funzioneranno gli annunci

Il sistema dovrebbe essere simile a quello dei Search Ads dell’App Store: quando si cerca qualcosa su Mappe, ad esempio “pizzeria” o “negozio di bici”, alcuni risultati sponsorizzati compariranno in alto, segnalati da un’etichetta dedicata.

Gli inserzionisti — ristoranti, negozi e attività locali — potranno così aumentare la propria visibilità in base a parole chiave e posizione geografica, con un’interfaccia pensata per restare chiara e coerente con lo stile Apple.

L’esperienza d’uso non dovrebbe cambiare radicalmente. Gli annunci saranno etichettati in modo trasparente e integrati tra i risultati tradizionali. Niente pop-up o banner: l’approccio, almeno sulla carta, resterà discreto, simile a quello delle sponsorizzazioni dell’App Store, ma con l’aggiunta dell’intelligenza artificiale per rendere i suggerimenti più pertinenti e meno invasivi.

Opportunità e rischio

Dal punto di vista dei negozi e dei ristoranti, la novità rappresenta un’opportunità concreta. Mappe è usata ogni giorno da milioni di persone, spesso proprio nel momento in cui stanno decidendo dove andare. Un annuncio ben posizionato può diventare un collegamento diretto tra ricerca e destinazione, con effetti misurabili in visite, chiamate o prenotazioni.

Apple vuole fare qualcosa di simile ma più selettivo, puntando sulla qualità dei risultati e sull’esperienza d’uso. Una sfida ambiziosa: riuscire a monetizzare senza snaturare l’app più neutra del suo ecosistema.

La sfida per Apple resta però delicata. Molti utenti vedono già con fastidio i continui suggerimenti dei suoi servizi — da Apple TV+ ad Apple Music — e l’idea di pagare fino a 2.000 euro per un iPhone che mostra annunci non entusiasma tutti.

Mappe e il peso crescente dei Servizi Apple

L’idea di introdurre la pubblicità in Mappe rientra in una strategia ben nota e già dispiegata: spingere ancora di più sul business dei Servizi. Negli ultimi anni questa voce è diventata un pilastro dei conti di Cupertino, al punto da compensare il rallentamento delle vendite di iPhone. Da molti trimestri a questa parte i Servizi registrano record su record, trainati da abbonamenti come iCloud, Apple Music, TV+, Fitness+ e App Store.

Mappe entrerebbe così nel gruppo di app e piattaforme che contribuiscono a mantenere viva la crescita del segmento. Ogni funzione che genera ricavi ricorrenti — anche in forma di pubblicità — aiuta Apple a diversificare i guadagni e stabilizzare i flussi di cassa. L’inserimento degli annunci in un’app di sistema sarebbe un modo per ampliare il perimetro economico del mondo iOS, trasformando anche un servizio gratuito in una fonte di reddito strategica.

Se l’operazione avrà successo, Cupertino potrebbe estendere la formula ad altre app native, creando un ecosistema dove software e servizi si sostengono a vicenda. Una direzione coerente con la visione di Tim Cook, che da anni considera i Servizi la risposta naturale al rallentamento del mercato hardware.

Prossime tappe

Le prime sperimentazioni potrebbero arrivare nel 2026, partendo da mercati chiave come Stati Uniti e Regno Unito. In Europa, l’introduzione dovrà fare i conti con le norme sulla trasparenza e il consenso per i dati personali.