Xiaomi Redmi Note 7 nella colorazione Moonlight White a breve disponibile in Italia

Xiaomi Redmi Note 7 sarà presto disponibile in Italia anche in una nuova colorazione. La decisione di proporre una scelta più ampia di colorazioni è stata spinta dal successo che il dispositivo ha raccolto a livello globale, con oltre 15 milioni di unità vendute in soli pochi mesi dal lancio.

Presentato in Italia lo scorso marzo, Redmi Note 7 sta infatti andando forte anche nel nostro paese: lo dimostrano le prime due posizioni che ricopre, rispettivamente con la colorazione Space Black e Neptune Blue, tra le pagine di Amazon.it nei Best Seller del settore Cellulari e Smartphone.

Attualmente è disponibile nelle varianti Space Black, Neptune Blue e Nebula Red, mentre la nuova colorazione Moonlight White, come dicevamo sarà disponibile a partire dalle prossime settimane su mi.com, presso i Mi Store autorizzati e nelle principali catene di elettronica, sempre al prezzo di 199,90 euro per la versione da 4 GB di RAM e 64 GB di capacità.

Tra le caratteristiche di punta del telefono ricordiamo l’ampio schermo da 6,3” con risoluzione 2.340 x 1.080 pixel in formato 19,5:9, una fotocamera principale con obiettivo f/1.8 e sensore Samsung 48 MP assistita da un sensore da 5 MP impiegato per raccogliere informazioni sulla profondità e dalla tecnologia Super Pixel che permette di scattare immagini da 12 MP con più dettagli e più luce anche in condizioni di scarsa illuminazione, processore Qualcomm Snapdragon 660 con 8 core di calcolo Kyro 260 e frequenza fino a 2.2 GHz, core grafici Adreno, batteria da 4.000 mAh con supporto per la tecnologia Qualcomm Quick Charge 4 e ricarica via USB-C.