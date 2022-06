Xiaomi Smoovie rileva le telecamere nascoste per solo 11 euro

Xiaomi Smoovie è l’accessorio indispensabile per chi viaggia e vuole tutelare al massimo la propria privacy. Si tratta di un rilevatore portatile di telecamere a infrarossi, che consentirà di scovarle anche se nascoste, così da non essere ripresi a propria insaputa. Costa appena 11 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.

All’apparenza può sembrare un semplice portachiavi, con un design sferico davvero interessante, a cui agganciare le proprie chiavi. Piccolo, leggero e discreto, potrete trasportarlo sempre con voi, in qualsiasi occasione. Come già accennato, è un rilevatore di telecamere nascoste. Il funzionamento è presto detto.

Questa piccola periferica propone quattro LED a infrarosso, che possono accendersi a tre diverse velocità. Mettendo poi l’occhio nel piccolo occhiello, vi mostrerà esattamente dove sono posizionate le telecamere nascoste, mostrandovi il piccolo puntino rosso a infrarossi che emana la telecamera, che risulterebbe invisibile ad occhio nudo. Tra gli utilizzi che più facilmente si possono immaginare quello in alberghi o luoghi pubblici. Appena entrati in camera sarà meglio effettuare un giro di ricognizione per vedere se ci sono telecamere spia nascoste.

All’interno una batteria ricaricabile tramite USB-C, così da non rimanere mai a secco e poterla comunque ricaricare con un qualsiasi cavetto per smartphone. In ogni caso una singola ricarica assicura circa 2 ore di utilizzo continuo. E’ disponibile nella colorazione bianca o nera, così da adattarla al meglio al propio stile, nel caso lo si volesse utilizzare anche come portachiavi da portare sempre con sé.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo al prezzo di 11,09 euro.