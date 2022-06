Apple proiettata al primo posto nei dispositivi per la produttività aziendale

Linh Lam, CIO di Jamf – società specializzata nella distribuzione aziendale di Mac e dispositivi iOS, con soluzioni che semplificano l’impostazione di account, la configurazione di criteri aziendali, la distribuzione di app e l’applicazione di restrizioni da remoto – ha evidenziato nel corso di una intervista il mutevole scenario dell’IT aziendale sottolineando la crescita della domanda e delle aspettative delle generazioni di giovani, arrivando ad affermare che entro il 2030 Apple sarà il brand numero uno negli endpoint aziendali. Rricordiamo che, nel contesto della gestione dei dispositivi aziendali, con endpoint si fa riferimento in modo specifico ai dispositivi utilizzati quotidianamente dai lavoratori al fine di essere produttivi, dai computer desktop ai notebook, fino ai tablet e agli smartphone.

Il sito Computerworld evidenzia che Apple sta migliorando sempre di più le macchine con Apple Silicon, gradite agli utenti e Gartner e la analista Mikako Kitagawa, riferiscono che la Mela è proiettata verso la conquista del 10,7% del mercato PC nel 2026, con il market share di Windows previsto in calo. In ambito enterprise, a quanto pare l’adozione di dispositivi Apple avanza rapidamente man mano che soluzioni BYOD (politiche aziendali che permettono di portare i propri dispositivi personali nel posto di lavoro, e usarli per avere gli accessi privilegiati alle informazioni aziendali e alle loro applicazioni) sono sempre più accettate nell’ambito del lavoro ibrido.

Apple offre soluzioni specifiche per la distribuzione dei Mac in azienda, con la possibilità di registrare i dispositivi e configurali in automatico, creare setup veloci per i dipendenti, distribuire app personalizzate all’interno dell’azienda, creare ID Apple gestiti per i dipendenti e assegnare privilegi ad altri utenti del team IT. Su dispositivi Apple supervisionati, i reparti IT possono configurare account, proxy globali, imporre restrizioni, inizializzare a distanza il dispositivo, gestire aggiornamenti, forzare l’attivazione del WiFi attivare la modalità Smarrito, impedire la rimozione delle app e molto altro.