Black Friday, XIAOMI TV 65 pollici, solo 359 euro

Black Friday, XIAOMI TV 65 pollici, solo 359 euro - macitynet.it

Amazon sconta oggi il XIAOMI TV F2 da 65 pollici, un televisore 4K con Fire TV integrata e supporto per Alexa. Il prezzo passa da 569€ a 359,00€, con funzioni smart e pannello 4K HDR pensati per streaming e intrattenimento.

Display 4K da 65″ con HDR e cornici sottili

Il XIAOMI TV F2 65″ monta un pannello LED 4K UHD con supporto HDR10 e HLG, per immagini più definite e maggiore contrasto. Le cornici sottili su tre lati aumentano la superficie visibile, rendendolo adatto anche ad ambienti ampi. Il design minimalista si integra facilmente in salotti moderni o aree TV dedicate. La frequenza di aggiornamento è a 60 Hz, con buona fluidità nella riproduzione video.

Fire TV integrata e comandi vocali con Alexa

Il sistema operativo integrato è Fire TV, lo stesso di dispositivi Amazon come Fire Stick, con accesso diretto a piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e DAZN. È incluso il telecomando vocale con Alexa, che consente di controllare il TV, regolare il volume o cercare contenuti tramite comandi vocali. L’interfaccia è semplice da usare e consente di installare facilmente app dallo store Amazon.

alcube delle caratteristiche della Tv xiaomi
Alcune delle caratteristiche della Tv Xiaomi

Audio DTS Virtual:X e connettività completa

Sul fronte audio, è presente un sistema da 24W compatibile con DTS Virtual:X e Dolby Audio, per una resa sonora più coinvolgente rispetto ai TV standard. In termini di connessioni, include tre porte HDMI, due USB, ingresso ottico, Ethernet e Wi-Fi dual band. Il supporto Bluetooth 5.0 consente di collegare soundbar, cuffie o controller esterni senza cavi aggiuntivi.

Il prezzo di listino del XIAOMI TV F2 da 65” è di 569€, ma oggi è disponibile su Amazon a 359,00€, con uno sconto netto di 210€.

