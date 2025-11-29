Airbus richiama 6000 aerei per correggere un bug software

Airbus è stata costretta a richiamare migliaia di aeromobili della famiglia A320 dopo avere individuato una fragilità software, non facile da scovare, emersa dopo una intensa radiazione solare, evento che potrebbe interferire con i computer di controllo di bordo.

Si tratta di un evento raro e Bloomberg spiega che l’azienda ha preferito richiamare per l’aggiornamento 6.500 aerei di linea, per lo più A320. Il 30 ottobre 2025 l’inconveniente ha causato un bello spavento ai passeggeri di un volo JetBlue: mentre l’aereo si trovava alla sua altitudine di crociera, il sistema responsabile della gestione dei timoni di profondità (equilibratori) e degli alettoni, chiamato ELAC (Elevator and Aileron Computer), ha riportato un guasto che ha comportato una brusca discesa non comandata e al ferimento di una ventina di persone, innescando un’indagine da parte della Federal Aviation Administration (FAA).

Dopo aver studiato gli elementi, Airbus è arrivata alla conclusione che si tratta di una falla relativamente rara: soggetta a una radiazione ionizzante (come quella proveniente da un’eruzione solare, meno filtrata in quota), l’ELAC B dell’aereo può bloccarsi, a causa di un “single event upset”. Un bit passa così da uno stato all’altro e provoca un errore di calcolo della macchina.

Il ruolo delle memorie RAM

Errori come questo non sono rari e sono tipicamente impediti sfruttando memorie ECC (Error-Correcting Code, sfruttate ad esempio nei server ma erano presenti anche sui Mac Pro Intel del 2006).

I tecnici di AirBus sono al lavoro, con diversi interventi già completati e gli aerei di nuovo in volo. L’azienda costruttrice di aeromobili ha confermato in un comunicato che un’intensa radiazione solare poteva corrompere dati critici per il funzionamento dei comandi di volo e ha chiesto a tutti i clienti che utilizzano lo stesso software di “interrompere immediatamente i voli” per procedere all’intervento.

“Ci scusiamo per l’inconveniente causato e collaboreremo a stretto contatto con gli operatori, mantenendo la sicurezza come priorità assoluta e fondamentale”, ha riferito ancora Airbus.

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha confermato di essere stata informata dalla società costruttrice di aeromobile, ricordando che eventuali interruzioni dei servizi sono inevitabili quando si interviene per garantire la massima sicurezza.

