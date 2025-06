Brezza a comando col ventilatore da pavimento Xiaomi in sconto

Per migliorare la circolazione dell’aria in casa, specie in questa stagione dell’anno, può bastarvi un ventilatore come quello di Xiaomi attualmente in sconto.

Il principale vantaggio di questo modello rispetto a tanti altri risiede nella possibilità di utilizzarlo sia come ventilatore da tavolo che da pavimento, grazie alle due aste di supporto intercambiabili che trovate in confezione.

Così, con un’altezza di 65 cm circa nella configurazione da scrivania e 1 m quando utilizzato a terra, il vemtilatore si adatta perfettamente a spazi e necessità diverse, offrendo una migliore circolazione dell’aria tanto in salotto, quanto in camera da letto o durante le riunioni in ufficio.

La struttura a 7 lame è in grado di generare un flusso d’aria regolare e naturale, capace di simulare la brezza primaverile e risultare piacevole anche quando lo si tiene acceso per diverse ore.

C’è il sistema di oscillazione automatica di 90° in orizzontale e 36° in verticale, così che l’aria possa essere distribuita in modo uniforme, contribuendo a migliorare la ventilazione di tutta la casa.

Inoltre,offre tre livelli di velocità e una modalità di regolazione intelligente tramite app che consente anche sia la programmazione settimanale 24 ore su 24 che il controllo remoto.

Inoltre può essere integrato in scenari smart tramite altri dispositivi Xiaomi, ad esempio per regolare automaticamente la velocità del vento in base a temperatura e umidità ambientale.

Le impostazioni vengono salvate in memoria così ci si evita di doverlo regolare nuovamente a ogni riaccensione, inoltre essendo particolarmente silenzioso (30,8 dB) si può tenere acceso anche di notte, mentre si dorme, senza essere disturbati.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 67 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.