Yale presenta la Serratura Smart per armadietti che va ad arricchire la linea di prodotti smart e connessi del marchio Yale. Creata per la vita di ogni giorno, è consigliata per genitori che desiderano rendere la loro abitazione sicura per i bambini, per proprietari di case in affitto che vogliono mettere i loro beni al riparo dalla curiosità degli ospiti, e per chiunque desideri semplificare l’accesso ad armadietti e cassettiere al personale delle pulizie o dei servizi a domicilio.

La Serratura Smart per armadietti di Yale è un dispositivo di sicurezza intelligente che si integrerà in casa in modo semplice. Il design molto compatto, compatibile con la maggior parte di mobili e ante, permette di applicarlo a scomparsa sul lato interno di armadi e cassetti. In questo modo la famiglia avrà un accesso più sicuro a medicine, detersivi e oggetti personali.

La Serratura Smart per armadietti si controlla completamente dallo smartphone grazie all’app Yale Access, così l’utente può bloccare, sbloccare e condividere l’accesso all’armadietto con persone fidate o con i coinquilini, tramite chiavi virtuali concesse in modo temporaneo o permanente, con un solo tap sul telefono.

Sempre tramite l’app Yale Access l’utente è sempre informato su chi ha l’accesso all’armadietto, oppure quando viene aperto il cassetto, grazie al monitoraggio delle attività e alle notifiche su cellulare. Nessun problema se la batteria si sta scaricando: una notifica dell’app informa anche questo. Qualora la batteria fosse scarica del tutto, l’accesso all’armadietto è comunque possibile poiché la Serratura Smart per armadietti è programmata per sbloccarsi da sola.

Scenari di impiego

La Serratura Smart per armadietti di Yale è stata creata per riorganizzare la casa a prova di bambino, per riporre in sicurezza oggetti e prodotti che i bambini non devono toccare, come detersivi, attrezzi, strumenti e documenti di lavoro, alcolici o medicine. Ma può anche essere utilizzata per tenere sotto controllo l’accesso a dolci e merendine.

Il controllo a distanza possibile con Connect Wi-Fi Bridge torna utile anche per qualsiasi servizio o lavoro a domicilio, chiudendo e aprendo armadietti per rendere disponibili prodotti per la pulizia, attrezzi, documenti e quant’altro richiesto da collaboratori domestici, persone fidate o tecnici di intervento. È anche possibile aggiungere un tastierino Yale Keypad, per sbloccare armadi e cassetti senza ricorrere all’uso del telefono. Così si può accedere agli sportelli per prendere ciò che serve, anche se il telefonino dovesse essere scarico.

Per inquilini e proprietari di case

Se si affitta la propria casa per le vacanze, qualsiasi oggetto personale può essere riposto in sicurezza e lontano dalla curiosità degli ospiti. Il proprietario potrà avervi accesso quando torna in possesso della propria abitazione, attraverso l’app Yale Access oppure con un comando vocale all’assistente vocale preferito, via Siri con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Assistente Google, supportati dal dispositivo Connect Wi-Fi Bridge di Yale. Inoltre, l’app invia al proprietario una notifica sul cellulare qualora si verificassero eventuali accessi o tentativi di manomissione alla Serratura Smart per armadietti, così da avere sempre la situazione sotto controllo.

La Serratura Smart per armadietti torna utile anche per gli inquilini: permette di mettere sotto chiave di tutto, dai cosmetici ai prodotti per la pulizia, dagli oggetti personali a cibi specifici, anche quando si condividono aree comuni con altre persone.

Yale Serratura smart per armadietti, prezzo e disponibilità

Il nuovo dispositivo di Yale è già disponibile in esclusiva nel nuovo negozio ufficiale al prezzo di 55 euro. La maggior parte dei prodotti Yale, incluse le serratura smart Yale Linus Smart Lock sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio da questa pagina di Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Yale sono disponibili da questa pagina. Per tutte le notizie dedicate a domotica, sicurezza, risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.