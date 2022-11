Offerte Amazon 7 novembre fino al 57% su Apple, LG, Twinkly, Logitech, Candy, Haier, Oppo – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 17,00 € – invece di 19,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

LG SP2 Soundbar TV 100W 2.1 Canali con Subwoofer Integrato, Bluetooth, Dolby Digital, AI Sound Pro, Ingresso Ottico, USB, HDMI in/out – Nero In offerta a 79,90 € – invece di 179,00 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

HUANUO Supporto per Laptop con Cuscino – Flessibile Regolabile con 8 Angoli, Supporta Notebook, Tablet, Fino a 15,6″, Tavolo Vassoio Portatile e Adatto per Viaggi, Lavoro, Casa In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Roborock S7 Pro Ultra Robot aspirapolvere 5100Pa con stazione di scarico Spolvero automatico/Riempimento/Pulizia mop, Aspirapolvere robot collegato da Alexa/APP, Mappatura 3D In offerta a 959,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi In offerta a 60,00 € – invece di 69,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Sonicare DiamondClean 9000 2 Spazzolini Elettrici Sonici, Connessi all’App, con Bicchiere di Ricarica, Nero e Oro Rosa (modello HX9914/57) In offerta a 174,99 € – invece di 369,99 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Jumper Notebook 14 Pollici, PC Portatile Windows 11, 12GB RAM 256GB SSD ROM, 1920 × 1080 FHD, Bluetooth, WiFi, HDMI, Webcam In offerta a 269,99 € – invece di 901,69 €

sconto 70% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Caricatore USB C 66W Power Delivery 3.0, Caricabatterie USB C 2 Porte Quick Charge 3.0, Alimentatore USB Compatibile con iPhone 14/13/12 Pro/iPad Pro/MacBook Pro Air/Galaxy S22, Steam Deck In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Baseus Caricatore Auto USB C 65W Carica Rapida, PD3.0 QC 4.0 PPS Caricabatteria per Auto con Display a LED Compatibile con iPhone Samsung, MacBook, iPad Pro/Air, AirPods, Huawei, Xiaomi, PC Laptops In offerta a 25,59 € – invece di 39,89 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple TV 4K Wi‑Fi + Ethernet con 128GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 189,00 € – invece di 189,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 883,98 € – invece di 989,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 33,89 € – invece di 39,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 133,99 € – invece di 159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 133,00 € – invece di 155,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

LG NanoCell 50NANO796PC Smart TV 4K Ultra HD 50″, con Wi-Fi, Processore Quad Core, Nano Color, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, AI ThinQ con Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung TV UE43AU7190UXZT, Smart TV 43″ Serie AU7100, Crystal UHD 4K, Compatibile con Alexa, 2021, DVB-T2, Grigio (Titan Grey) [Escl. Amazon] [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 339,00 € – invece di 479,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda Di Memoria Da 64 GB SDXC Fino A 170 MBs, Nero In offerta a 23,99 € – invece di 36,06 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial CT4000X6SSD9 X6 4TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 351,99 € – invece di 516,97 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MB-MC128GA EVO Plus Scheda microSD da 128 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, con Adattatore SD In offerta a 41,00 € – invece di 95,99 €

sconto 57% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Combo Touch iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a, 3a, 4a generazione – 2018, 2020, 2021, 2022) Custodia con tastiera – Tastiera retroilluminata staccabile – Italiano QWERTY – Grigio In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Nikon Z6II +24/200 f/4-6.3 VR Fotocamera Mirrorless Full Frame, CMOS FX da 24.5 MP, 273 Punti AF, Mirino OLED da 3.690k Punti Quad VGA, 4K, LCD 3.2″, Nero, [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 2572,47 € – invece di 3089,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Canon Italia PIXMA TR4550 Stampante a Getto d’Inchiostro, Nero In offerta a 70,99 € – invece di 83,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Samson METEOR MIC – Microfono a Condensatore USB In offerta a 46,28 € – invece di 99,00 €

sconto 53% – fino a scadenza sconosciuta

Twinkly Squares – 6 App-Controlled LED Panels with 64 (8×8) RGB (16 Million Colors) Pixels. Combo Pack. USB-C Powered Connection. Black. Indoor Smart Home Lighting Decoration. In offerta a 237,18 € – invece di 249,98 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 155,89 € – invece di 199,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

NVIDIA SHIELD- Riproduttore Streaming Multimediale, 4K, 2 GB di memoria, Bluetooth, Wi-Fi In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Blender, Frullatore Smart, 8 Modalità di Preparazione, Manopola con Display OLED, 9 Velocità, Prepara Bevande Calde e Fredde, Compatibile con l’App Xiaomi Home, Bianco, Versione Italiana In offerta a 124,99 € – invece di 149,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Bosch Set Da 103 Pezzi Di Punte E Bit V-Line In Titanio, Per Legno, Pietra E Metallo, Nero, 45 x 40 x 25 Cm In offerta a 22,90 € – invece di 45,50 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi In offerta a 44,99 € – invece di 69,00 €

sconto 35% – fino a 12 nov 22

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 159,00 €

sconto 37% – fino a 1 dic 22

LG 29WQ600 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 1 dic 22

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32″ QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a 699,99 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a 1 dic 22

Cassa Bluetooth, Tronsmart Bang 60W Speaker Bluetooth Portatile, Impermeabile Altoparlante Bluetooth, Bassi Potenti Con Luci, Incorporato Powerbank, NFC, U-disk, Carta di TF,AUX, APP Forte feste In offerta a 93,49 € – invece di 129,99 €

sconto 28% – fino a 7 nov 22

vivo Y33s Smartphone, 8GB+128GB, Display FHD+ 6,58?, Batteria da 5,000 mAh e Ricarica Rapida, Tripla Fotocamera, Fotocamera principale da 50 MP, Facciale Wake, Dual Sim Cellulare (Mirror Black) In offerta a 199,00 € – invece di 269,00 €

sconto 26% – fino a 7 nov 22

Logitech MX Keys for Mac – Tastiera wireless avanzata illuminata, Layout Inglese QWERTY – Grigio In offerta a 104,71 € – invece di 134,99 €

sconto 22% – fino a 13 nov 22

Logitech Z207 Altoparlanti per PC Wireless Bluetooth, Audio Stereo, 10 Watt, Ingresso Audio 3.5 mm, Jack per Cuffie, Multidispositivo, Easy Switch , Presa UK, PC/TV/Smartphone/Tablet, Nero In offerta a 58,70 € – invece di 71,99 €

sconto 18% – fino a 13 nov 22

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless Touch TV, Facili Controlli Multimediali e Touchpad Integrato, Layout ?Olandese-Belga AZERTY – Nero In offerta a 46,42 € – invece di 58,99 €

sconto 21% – fino a 13 nov 22

Logitech MK295 Kit Mouse e Tastiera Wireless, Layout Tedesco Qwertz, Bianco In offerta a 24,30 € – invece di 53,99 €

sconto 55% – fino a 13 nov 22

OPPO Reno6 5G, Dual Sim, Mediatek 900, Display 6.43?? FHD+ AMOLED 90Hz, Tripla Camera 64MP + 108MP, RAM 8GB Espandibile + ROM 128GB, 4300mAh, con cavo dati Tipo-C, [Versione Italiana], Artic Blue In offerta a 329,90 € – invece di 499,99 €

sconto 34% – fino a 12 nov 22

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino a 7 nov 22

Garmin Instinct Solar, Sunburst – Smartwatch Gps Ultra-Resistente con Ricarica Solare, Cardio, Pulseox, App Multisport In offerta a 221,60 € – invece di 399,99 €

sconto 45% – fino a 13 nov 22

Candy Brava CDIH 1L949 Lavastoviglie Slim da Incasso, Scomparsa Totale, 45 cm, 9 Coperti, 5 Programmi, Partenza Ritardata, 49 dB, Classe Energetica F In offerta a 269,00 € – invece di 449,00 €

sconto 40% – fino a 14 nov 22

Candy CFBD2650E/1 Frigorifero da Incasso, con Congelatore, Bianco, Statico, Due Porte, Display, Capacità 242 Unità, Classe Energetica F In offerta a 332,00 € – invece di 486,00 €

sconto 32% – fino a 14 nov 22

Candy FCXP615X/E Forno Elettrico da Incasso, Ventilato, Capacità 80 Litri, Funzione Pizza, 8 Programmi, 57×59.5×59.5 cm, Inox, Classe A In offerta a 323,45 € – invece di 449,99 €

sconto 28% – fino a 14 nov 22

Candy MIC20GDFX Forno a microonde da incasso con grill al quarzo, 20 litri, 800 W, 8 livelli di potenza, funzione sbrinamento, 34,3 x 59,5 x 38,8 centimetri, acciaio inossidabile [Classe energetica A] In offerta a 205,00 € – invece di 355,00 €

sconto 42% – fino a 14 nov 22

Candy Chw6Br4Wgtgh Piani Cottura In offerta a 147,40 € – invece di 269,99 €

sconto 45% – fino a 14 nov 22

Candy CHW74WTX Piano Cottura 5 Fuochi, a Gas, Acciaio Inossidabile, Larghezza 74,5 cm, Doppia Corona, a Incasso, Griglie Smaltate, GPL e Metano, 74,5x51x3,5cm, Inox In offerta a 119,00 € – invece di 249,99 €

sconto 52% – fino a 14 nov 22

Candy Brava CDIH 2T1047 Lavastoviglie Slim da Incasso, a Scomparsa, 10 Coperti, 8 Programmi, Touch, Partenza Ritardata, 44,8×55,5×81,6 cm, Argentato In offerta a 299,00 € – invece di 549,00 €

sconto 46% – fino a 14 nov 22

Haier Wine Bank 50 Series 5 Cantinetta Vino Refrigerata, 49 Bottiglie, Luci a LED e Vetro anti UV, Ripiani in Legno, 37 dBa, Libera Installazione, 47 * 58 * 82 cm, Nero In offerta a 394,99 € – invece di 795,00 €

sconto 50% – fino a 14 nov 22

Haier HWD120-B14979 Serie I-Pro 7 Lavasciuga 12+8 Kg, 1400 Giri, Carica Frontale, Opzione vapore I-Refresh, Trattamento Antibatterico, Libera Installazione, 59.5 * 60 * 85, Bianco, Classe A/E In offerta a 849,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 35% – fino a 14 nov 22

Haier H3F-320WTAAU1 Congelatore Verticale a Cassetti, No Frost, 330 Litri, Wi-Fi, Temperatura Regolabile, Display Touch, Funzione Fast Freeze, Libera Installazione, 59.5*70*190 cm, Bianco In offerta a 600,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 54% – fino a 14 nov 22

Haier HCR5919FOPG, Frigorifero Cube 4 Porte, Tecnologia Antibatterica T-ABT, Libera installazione In offerta a 799,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 50% – fino a 14 nov 22

Hoover HDE 5106AMBS/1-S Lavasciuga 10+6 Kg, 1500 Giri, Wi-Fi + Bluetooth, Carica Frontale, Funzione Vapore, Libera Installazione, 60x58x89 cm, Bianca, Classe A/D In offerta a 499,00 € – invece di 790,00 €

sconto 37% – fino a 14 nov 22

Hoover NDE H8A2TCEXS-S – H-Dry 500, Asciugatrice a Pompa di Calore, 8 kg, Carica Frontale, Partenza Ritardata, Connessa Wifi, Classe A++, Bianca In offerta a 339,00 € – invece di 515,00 €

sconto 34% – fino a 14 nov 22

