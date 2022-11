TP-Link supporta Matter con nuovi dispositivi in arrivo

TP-Link annuncia che amplierà il proprio catalogo prodotti con dispositivi con il supporto per Matter, lo standard universale di connettività per dispositivi IoT che punta ad abilitare l’interoperabilità all’interno della Smart Home.

Il mercato della casa intelligente è in crescita da anni, ma l’esistenza di molteplici standard non compatibili tra loro ha reso spesso molto complicata la gestione della propria smart home. Per questo è nato Matter, un unico standard open-source sviluppato e promosso da più di 200 produttori, tra cui i titolari di ecosistemi di riferimento nel mondo della casa intelligente come Apple, Google, Amazon e Samsung.

Finalizzato a ottobre 2022 Matter permette il dialogo tra i dispositivi IoT di produttori e di ecosistemi diversi, così gli utenti potranno finalmente gestire tutti i prodotti smart da un’unica piattaforma, integrandoli in routine personalizzate e gestite da una singola app.

TP-Link e Matter

TP-Link sarà uno dei primi marchi a distribuire dispositivi certificati Matter, che andranno ad arricchire le linee smart home dell’azienda Tapo e Kasa. L’azienda prevede di immettere sul mercato entro la fine del 2022 diversi prodotti compatibili con questo standard, tra cui luci, interruttori, hub IoT, prese smart e un termostato. Contestualmente, usciranno anche le nuove versioni delle app Tapo e Kasa, che abiliteranno la gestione centralizzata di tutti i prodotti certificati Matter.

Oltre alla semplicità di gestione, il passo avanti riguarda anche l’onboarding dei nuovi prodotti. Infatti la configurazione avverrà, oltre che attraverso le tradizionali modalità di associazione via Bluetooth e Wi-Fi, anche tramite QR Code, la cui scansione con lo smartphone determinerà la configurazione immediata del dispositivo e l’integrazione nella rete locale.

Prodotti e dispositivi TP-Link sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio

