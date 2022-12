Yomi è il robot per il dentista, presentazione al CES 2023

«A nessuno piace andare dal dentista, così abbiamo inventato un robot che rende la visita più veloce e meno invasiva, e porta a un recupero più rapido». Con questa premessa è difficile non desiderare la collaborazione di Yomi, il primo – e al momento anche l’unico – sistema robotico per la chirurgia dentale approvato dalla FDA.

Perché è rivoluzionario

Questo sistema di navigazione robotico computerizzato – spiega l’azienda – è in grado di aiutare i medici nel posizionamento degli impianti «con accuratezza e precisione superiori» assistendoli durante le fasi preoperatorie e intraoperatorie. Ed è un fenomeno soprattutto nelle tempistiche:

Coi metodi tradizionali la chirurgia implantare dentale può richiedere mesi: i pazienti che scelgono di farsi posizionare gli impianti con l’aiuto di Yomi invece possono uscire con un sorriso restaurato lo stesso giorno.

È una vera e propria rivoluzione per l’odontoiatria: non solo consente la chirurgia implantare in giornata ma permette anche di intervenire chirurgicamente con incisioni più piccole e senza suture. Senza dimenticare che una migliore precisione operativa e un approccio così poco invasivo portano a meno dolore e a un recupero più rapido.

Chi lo ha realizzato

Allo sviluppo di Yomi ha lavorato il Dr. Mozes, laureato in Informatica e Ingegneria presso il Massachusetts Institute of Technology e con un dottorato di ricerca in Ingegneria Biomedica presso l’Università di Miami. Da quasi 20 anni si occupa di grafica computerizzata e di applicazioni guidate da immagini e ha anche contribuito allo sviluppo del software per la chirurgia robotica ortopedica della MAKO Surgical Corporation.

Insieme a lui anche il Sig. Salcedo: laureato in Ingegneria Meccanica e con un master in Ingegneria Biomedica presso la Florida International University, ha accumulato oltre dieci anni di esperienza nella produzione e nella progettazione meccanica per l’industria dei dispositivi medici e ha anche un passato come ricercatore capo per il Cardiovascular Engineering Center presso la Florida International University.

Per vederlo all’opera

Il sistema sarà mostrato al pubblico durante il Consumer Electronic Show, la fiera che si terrà a Las Vegas tra il 5 e l’8 gennaio 2023, presso lo stand #8017.