Dash Cam anteriore e posteriore, visuale completa a meno di 20 euro

Le cash Cam sono la soluzione ideale per munirsi di prove a proprio favore durante gli incidenti. Meglio ancora se sono in grado di inquadrare sia la parte posteriore del veicolo, che quella anteriore, per essere coperti sia in caso di incidenti frontali, che nel caso di tamponamenti da tergo. Quella oggi in sconto costa appena 20 euro. Clicca qui per acquistarla.

Tra le principali caratteristiche di questo dispositivo il suo sensore grandangolare con possibilità di ripresa di 170 gradi, oltre alla risoluzione di registrazione che raggiunge il FullHD, così da offrire immagini nitide, che non lasciano spazio a dubbi. Il corpo principale della camera, quello da installare sul cruscotto per poter riprendere il frontale, gode di un ampio schermo per essere a conoscenza di cosa viene inquadrato.

La dash cam in questione può essere collegata, oltre che all’accendi sigari dell’autovettura, anche alla batteria della stessa, in modo da essere perennemente alimentata; in questo modo si riuscirà anche a ottenere una modalità per mantenere la cam accesa per 24 ore durante il parcheggio. Naturalmente, la cash cam ha microfoni integrati per la registrazione in loop, oltre ad avere sensori per il rilevamento del movimento cosi da iniziare a registrare non appena il veicolo viene messo in movimento.

Grazie alla camera posteriore, inoltre, sarà possibile effettuare in totale sicurezza manovre per il parcheggio. Il modulo posteriore permette di visualizzare un angolo di bene 120 gradi, più che sufficiente per tenere completamente sotto controllo la parte posteriore durante la marcia.

La cash cam ha dimensioni davvero contenute: spessa appena 1,4 centimetri, è larga 11 e alta 6, dunque facile da installare all’interno del veicolo in qualsiasi posizione, senza che dia troppo ingombro, neppure nel caso in cui l’abitacolo non sia troppo spazioso.

Al momento si acquista in super sconto a meno di 20 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.