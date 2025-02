Per chi ama Youtube, il nuovo computer è la TV del salotto

Pubblicità

Neal Mohan, CEO di YouTube, sottolinea che ora la maggior parte delle visualizzazioni di YouTube arriva dagli schermi delle TV e non più dagli schermi dei dispositivi mobili.

I dati si riferiscono agli USA (ma non è difficile ipotizzare un simile trend anche in Europa) e fanno riferimento a un’indagine commissionata a Nielsen dalla quale in altre parole emerge che le persone guardano sempre più YouTube dalle TV rispetto a qualsiasi altro dispositivo, segnale che “YouTube è la nuova televisione”.

«La “nuova” televisione non è come la “vecchia” televisione”», riferisce Mohan. «È interattiva e include cose come gli Shorts (sì, le persone li guardano sulla TV), podcast ed eventi in live streaming a fianco di sport, sitcom e talk show che le persone amano già”.

YouTube domina costantemente i rapporti The Gauge di Nielsen (“istantanea” mensile del consumo totale di broadcast, cable e streaming che avviene attraverso uno schermo televisivo) superando Netflix come piattaforma di streaming. In una lettera di fine anno indirizzata alla community YouTube, Mohan ha indicato tra gli obiettivi per il 2025 la necessità di continuare a investire sui podcast con strumenti dedicati, nuove modalità di interazione per consentire ai fan di sostenere i creator preferiti, l’implementazione dell’opzione “Guarda con” per commentare live e reagire in tempo reale, l’integrazione di Veo 2 e funzionalità IA come il doppiaggio automatico per tutti.

Stando a quanto riportato nel report di dicembre 2024 di The Gauge, il tempo trascorso a guardare YouTube in TV è aumentato del 7% a dicembre, portando il servizio di streaming alla sua migliore quota mensile di TV totale fino ad oggi, con l’11,1% del tempo trascorso. È il decimo mese consecutivo che YouTube si posiziona tra i primi due distributori di media.

Netflix ha registrato un aumento mensile del 14% degli ascolti rispetto a novembre, raggiungendo l’8,5% del tempo di visione televisivo totale e pareggiando il precedente massimo della piattaforma

Amazon ha raggiunto la quota migliore della piattaforma, pari al 4,0%, nel settore televisivo, grazie al fatto di aver ospitato cinque partite di NFL Thursday Night Football, di cui una durante il Black Friday, durante l’intervallo di dicembre, e grazie al film Red One, che ha totalizzato 5,6 miliardi di minuti di visione e che è stato il titolo di punta dello streaming del mese.