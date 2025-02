Restate sintonizzati, oggi niente iPhone SE ma una novità Apple ci sarà

L’annuncio di iPhone SE di nuova generazione è rinviato. Almeno secondo quanto afferma in un breve scritto su X, Mark Gurman. Ma oggi ci sarà comunque qualche piccola novità.

Il noto giornalista, la principale fonte di indiscrezioni sul mondo Apple, spesso corretto nelle sue anticipazioni, non è molto specifico. Limitandosi a scrivere che «la presentazione è ancora imminente e dovrebbe tenersi la prossima settimana».

La fonte in questo caso è una deduzione: la prossima settimana Apple, infatti, ha convocato alcuni giornalisti ed influencer americani per un briefing al centro del quale dovrebbe esserci, appunto, il nuovo modello di telefono low cost.

Ricordiamo che iPhone SE oppure iPhone 16E (di esso potete sapere tutto in un articolo che trovate qui) come lo chiama qualcuno, che era previsto per oggi, essere una sorta di iPhone 14 con alcune novità soprattutto interne. Tra di esse il processore A16, indispensabile per gestire l’intelligenza artificiale.

Anche se iPhone SE è differito di qualche giorno, oggi dovrebbe esserci qualche piccolo annuncio. Anche qui la fonte è lo stesso Gurman, che non specula oltre. Tra le ipotesi che si possono fare c’è forse il lancio di un iPad 10,9 con processore A17 Pro che dovrebbe seguire la sorte di iPad mini: niente novità di sorta se non il processore.

New iPhone SE is still imminent and should be announced by next week, when the company is holding product briefings. Tomorrow there’s a smaller announcement. For Friday, Apple Vision Pro reps are reaching out to press about an announcement to come. M4 MacBook Air within weeks. https://t.co/UabWO0shjY

— Mark Gurman (@markgurman) February 12, 2025