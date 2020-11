YouTube ora monetizza con i video degli youtuber più piccoli e senza pagarli

Non sorprendetevi se ora siete costretti a vedere le pubblicità anche sui video YouTube di chi, le pubblicità, non le ha attivate. YouTube infatti ha appena modificato i termini e le condizioni del servizio includendo una nuova sezione denominata “Diritto di monetizzazione” che gli da il diritto di monetizzare sui video dei canali più piccoli.

Chi in pratica non ha i requisiti per poter partecipare al Partner Program di YouTube vedrà comunque comparire le pubblicità all’interno dei propri video. Oltre al danno però c’è pure la beffa, perché i soldi che YouTube guadagna attraverso le visualizzazioni di queste pubblicità, non saranno spartiti con i creatori del video.

Per diventare idonei al Partner Program di YouTube bisogna innanzitutto risiedere in un paese in cui il programma è attivo. Servono anche oltre 4.000 ore di visualizzazioni video negli ultimi dodici mesi e bisogna avere almeno 1.000 iscritti al proprio canale. Solo così infatti un account YouTube può monetizzare con i propri video, lasciando cioè che YouTube inserisca le pubblicità per avere un ritorno economico ogni volta che qualcuno guarda un proprio video.

Il punto ora è che se un account potrebbe iscriversi al Partner Program ma non lo fa perché vuole semplicemente condividere i filmati sulla piattaforma lasciando una più libera visione dei propri filmati, senza interruzioni date dalle pubblicità, adesso non potrà più farlo, perché volente o nolente, YouTube le inserirà comunque senza per altro cedergli neanche la percentuale. Peggio per i “piccoli pesci”, che non potrebbero comunque partecipare al programma ma ora vedranno strumentalizzare i propri filmati.

Gli unici filmati che restano “liberi” dalle pubblicità ora sono quelli che non soddisfano le attuali linee guida per gli annunci. Ovvero quelli che contengono un linguaggio inappropriato o che mostrano contenuti violenti, provocatori e sessuali, oppure correlati alla droga o alle armi da fuoco, nonché qualsiasi filmato che incita all’odio contro altri individui o gruppi di persone per via della loro religione, sessualità o identità di genere, tra le altre cose.

Questo cambiamento per ora è attivo soltanto per gli account localizzati negli Stati Uniti, ma entro la fine del 2021 sarà disponibile in tutto il mondo.