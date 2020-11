Il comparto fotografico di iPhone 12 Pro Max è grande dentro e fuori

Basta prendere il telefono in mano per accorgersi di quanto l’unità fotocamera di iPhone 12 Pro sia grande. E il “teardwown” di iFixit mostra che l’unità in questione è grande fuori ma anche dentro, con il modulo fotocamere che occupa un bel po’ di spazio all’interno del dispositivo.

Su iPhone 12 Pro Max, il sistema di fotocamere è superiore, con un sensore più ampio del 47% e pixel più grandi che aumentano la quantità di luce che confluisce nel grandangolo. Un nuovo tipo di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) agisce sul sensore anziché sull’obiettivo per mantenere ferma l’inquadratura anche quando l’utente si muove. E un nuovo teleobiettivo da 65 mm consente di avere uno zoom che permette di scattare primi piani anche a distanza.

Ai raggi X si notano i quattro magneti attorno all’obiettivo: fanno parte del sistema di stabilizzazione del sensore, un componente esclusivo di questo modello.

Molti componenti sono più grandi all’interno del telefono, inclusi Taptic Engine e altoparlante, di dimensioni maggiori rispetto all’iPhone 12 mini.

Il resto del telefono non è molto diverso da iPhone 12 Pro: tre fotocamere tra cui una grandangolare, una ultrawide e un teleobiettivo, con uno scanner LIDAR che, combinato con il Neural Engine dell’A14 Bionic, permette di scattare foto in modalità ritratto e con una migliore messa a fuoco anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Come accenanto, il teleobiettivo e l’ottica grandangolare sono diversi sul 12 Pro Max: il primo ha stabilizzazione ottica, lente a sei elementi, apertura f/2.2 e una focale da 65 mm con un fattore di ingrandimento 2,5x consentendo di scattare ottimi primi piani anche a distanza. Rispetto agli iPhone 11 Pro, la modalità notturna è disponibile con tutti e tre i livelli di zoom.

L’iPhone 12 Pro Max ottiene da iFixit (qui i dettagli dello montaggio) un punteggio di riparabilità di 6 su 10, uguale a quello ottenuto d a iPhone 12 mini e 12 Pro. Gli “smanettoni” di iFixit riferiscono che schermo e batteria sono “ragionevolmente” accessibili e che la maggior parte dei componenti può essere sostituita.