YouTube rimuoverà i video violenti e da adulti che si fingono adatti ai bambini

Youtube ha annunciato una modifica delle norme relative al trattamento dei video rivolti ai minori. La piattaforma promette di tutelare i bambini rimuovendo tutti i contenuti che contengono immagini violente o da adulti se indirizzate ai bambini attraverso il titolo del video, la sua descrizione o i tag che lo accompagnano.

YouTube limitava la visione di questi video ad un pubblico adulto (suggerendo ai genitori l’uso di YouTube Kids, l’app dedicata ai bambini, che da anni è maggiormente controllata), e ora farà un ulteriore passo in avanti per rendere la piattaforma un posto più sicuro per i bambini.

Al centro del mirino di YouTube ci sono video che apparentemente sono dedicati ai più piccoli, ma che in realtà presentano contenuti offensivi, immagini violente, inquietanti o ambigue: cartoni animati che si rivelano pieni di immagini aggressive o impressionanti per i bambini, filastrocche con contenuti da adulti, scene di sesso, violenza o morte.

YouTube non darà avvertimenti ai proprietari dei video caricati prima della modifica delle norme e si riserverà comunque il diritto di rimuovere tali video. Il consiglio che il gigante del Web dà ai creatori è quello di controllare le linee guida di YouTube Kids, se il loro obiettivo è quello di raggiungere in modo specifico i bambini, e di controllare i propri tag.

La modifica delle norme, pubblicata in un forum dedicato all’assistenza di YouTube non ha fatto scalpore: nella community di YouTube ha ottenuto solo una ventina di commenti. YouTube incomincerà ad applicare questa nuova norma nei prossimi 30 giorni, entro il mese di settembre, per dare ai creatori la possibilità di familiarizzare con le nuove regole.

YouTube spiega che non si fermerà nella sua battaglia contro i video che rappresentano un danno per i minori: in futuro, video che si presentano come adatti ai bambini, ma che in realtà sono problematici e con contenuti non adatti a loro, non saranno affatto pubblicati.