Disney+, confermata la serie tv su Obi-Wan Kenobi

Dopo settimane di rumors, ora è ufficiale: Disney ha confermato che è in programma una serie dedicata al Cavaliere Jedi. Lo ha detto attraverso la voce dell’attore Ewan McGregor che, sul palco della D23, la Convention biennale di Disney, il 23 agosto 2019, ha annunciato per Disney+ la nuova serie tv dedicata all’universo di Star Wars dicendo “It feels so nice to say”.

Obi-Wan Kenobi sarà, quindi, ancora una volta interpretato da Ewan McGregor e arriverà su Disney+. Non sono ancora certe le tempistiche, ma pare che le riprese incominceranno nel 2020. Il servizio di streaming tv di Disney, atteso per la fine del 2019, avrà – come già annunciato in precedenza, nel suo ricco catalogo, in mezzo a classici del cinema d’animazione e non, serie tv dedicate a una delle saghe più appassionanti di sempre: Star Wars. E una di queste – secondo quanto riportato dalla pubblicazione online Variety – potrebbe avere come protagonista proprio Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi.

La trattativa tra il gigante dell’intrattenimento e l’attore scozzese sarebbe dunque andata a buon fine. Ewan McGregor aveva interpretato il ruolo del giovane cavaliere Jedi nella trilogia prequel di Guerre Stellari: in Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma; Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni; Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith.

Si parla da anni di un film dedicato a Obi-Wan, ma la performance di Solo ha rallentato le trattative, che ora si sarebbero orientate, dunque, verso una serie tv. La serie continua a non avere un titolo e la storia rimane ancora un mistero.