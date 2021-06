YouTube Theater è una arena di tre piani e 6.000 posti

Come il resto dell’industria tecnologica, anche YouTube è stata costretta a passare dagli eventi dal vivo a quelli virtuali all’inizio di quest’anno, con le restrizioni dovute alla pandemia. Il colosso è stato costretto a chiudere i suoi spazi di studio per creator e musicisti. Adesso, quattro mesi dopo, con la diminuzione della pandemia, la piattaforma video di proprietà di Google sta abbracciando l’intrattenimento dal vivo stringendo una partnership con Hollywood Park, un mega progetto di quasi 300 acri a Inglewood, in California, per ospitare un enorme luogo dal vivo. Si chiamerà YouTube Theater.

L’arena sarà caratterizzata da tre piani e 6.000 posti a sedere per ospitare spettacoli che vanno dai concerti tradizionali a quelli relativi al mondo dell’eSport, ai creator e agli spettacoli della community.

Il progetto Hollywood Park ha già riunito un gruppo di pop star per esibirsi allo YouTube Theatre, con l’aiuto di Live Nation. Pitbull, Black Pumas, Devo, Trippie Redd e Marina and the Diamonds popoleranno il locale quest’anno e il prossimo.

Un tempo un ippodromo storico frequentato dai super ricchi di Hollywood, il sito sarà convertito in un enorme sviluppo a uso misto, che ospiterà quasi 3.000 appartamenti, uno stadio sportivo, un hotel di 300 camere e un’area commerciale di 890.000 piedi quadrati. La costruzione del teatro dovrebbe essere completata questa estate.

Certo, non sarebbe un evento di YouTube senza qualche interazione sociale. In questo senso, la sede sarà caratterizzata da un enorme schermo esterno su cui gli ospiti potranno guardarsi e visualizzare i filmati. Google potrebbe anche usarlo per evidenziare gli stessi prodotti che vende nel suo negozio di recente apertura a New York City.

YouTube non è il primo colosso video a presentare eventi dal vivo, anche se la portata del nuovo Theater in questo caso potrebbe non essere eguagliata dai suoi concorrenti più vicini, come rileva Engadget. Netflix, ad esempio, lo streamer più grande del mondo, possiede l’iconico cinema Paris di New York e in precedenza ha organizzato eventi comici dal vivo. Disney e il resto di Hollywood, nel frattempo, si presentano regolarmente al Comic-Con per promuovere i loro più grandi successi.

Tutte le notizie dedicate al mondo di YouTube si trovano raccolte a questo indirizzo.