YouTuber trasforma iMac 27” in Studio Display a metà prezzo

Studio Display è apprezzato per la buona qualità delle immagini e anche per le numerose funzioni integrate, ma il prezzo elevato del monitor Apple potrebbe scoraggiare diversi utenti: uno youtuber statunitense propone una soluzione fai da te, ovvero la trasformazione di un iMac 27” 5K del 2014 in un monitor Studio Display.

In Italia Apple Studio Display è proposto a partire da 1.799 euro: la soluzione dello youtuber permette di risparmiare sensibilmente, ma risulta piuttosto complessa e non alla portata di chiunque. Questo perché purtroppo non è più disponibile la funzione Target Display Mode che permetteva di sfruttare un Mac come monitor esterno per un altro Mac: Apple l’ha rimossa con macOS Mojave e così gli iMac Retina non sono mai stati supportati.

Per la trasformazione di iMac 27” 5K Retina in una sorta di Studio Display a basso costo, occorre rimuovere il pannello in vetro frontale di iMac e procedere con la rimozione di tutte le componenti interne. Successivamente lo youtuber Luke Miani è andato alla ricerca di una scheda di conversione che permettesse di collegare iMac. Il risultato finale è notevole perché iMac trasformato in Studio Display funziona alla perfezione, inclusa la webcam frontale e anche il collegamento USB-C.

Il progetto fai da te è costato complessivamente 829 dollari, poco meno di 800 €, quindi circa la metà del prezzo di listino di Studio Display. Gli utenti più coraggiosi ed esperti di elettronica che vogliono cimentarsi nell’impresa devono rinunciare ad alcune delle funzioni e delle caratteristiche del monitor Apple, tra cui lo spazio colori P3, ma alla metà del prezzo per alcuni potrebbe essere una soluzione percorribile.

Apple Studio Display offre luminosità di 600 not e visualizza un miliardo di colori con gamma cromatica P3 e tecnologia True Tone. Mette a disposizione una videocamera frontale ultra grandangolare da 12 MP e angolo di campo di 122° con inquadratura automatica. Integra anche un valido sistema di sei altoparlanti con Audio Spaziale e Dolby Atmos, oltre a tre microfoni di qualità professionale. Tutti i dettagli in questo articolo.