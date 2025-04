Zaino da viaggio a misura di aereo scontato a soli 16 €

Pubblicità

Avete bisogno di uno zaino da usare come bagaglio a mano in aereo? allora non correte rischi e comprate FLCC, in sconto in questo momento, che ha le misure giuste per non crearvi problemi quando salite a bordo.

Misura infatti 40 x 25 x 20 centimetri, il massimo richiesto appunto da compagnie aeree come Ryanair e Easyjet per poter essere considerato un bagaglio da tenere nello scompartimento sopra il vostro sedile evitando quindi i costi aggiuntivi dello stoccaggio in stiva.

Però è anche comodo come una valigia perché lo scompartimento principale, dove potrete riporvi vestiti e accessori per un viaggio di più giorni, ha un’apertura a 180 gradi, in modo da accedere facilmente a tutto il contenuto senza stropicciarlo.

Presenta anche altri scompartimenti a misura di computer (fino 14″), tablet e smartphone, con un quarto taschino con chiusura zip per documenti e altre cose importanti che non devono scappare via.

C’è anche una tasca idrorepellente, ottima per mettere dentro oggetti bagnati come un impermeabile o un ombrello, così da non inzuppare il resto del contenuto dello zaino, oppure al contrario per riporvi i panni usati e sporchi bloccando la fuoriuscita di cattivi odori.

In dotazione è anche inclusa una sacca fatta apposta per trasportare un paio di scarpe, anche qui per evitare che lo sporco o gli odori possano circolare all’interno dello zaino.

Infine, sullo schienale è presente un’asola per fissarlo alla maniglia di un trolley qualora decidiate di usarlo come secondo bagaglio ma volete comunque trasportare entrambi con facilità e senza sforzo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 16 €. È disponibile in 6 diverse colorazioni.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.