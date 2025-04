Volkswagen, un nuovo pick-up per il Sud America

Pubblicità

Volkswagen sta mettendo in atto il suo Future Plan globale. Con un investimento di 580 milioni di dollari in Argentina, il brand sta aprendo la strada alla prossima generazione di pick-up di medie dimensioni come successore dell’Amarok.

Il nuovo modello sarà prodotto nello stabilimento di Pacheco in Argentina a partire dal 2027. L’azienda riferisce che è stato sviluppato specificamente per il mercato sudamericano e dovrebbe permettere di rafforzare il segmento dei pick-up strategicamente importante in questa regione.

L’obiettivo diventare il leader tecnologico globale tra i produttori di volume entro il 2030. Una componente chiave di questo sarà l’espansione della posizione del marchio nei mercati regionali e lo sviluppo di soluzioni di prodotto specifiche per ciascun mercato.

Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen e Responsabile Brand Group Core ha dichiarato: “Questo investimento rafforza la nostra posizione in una regione strategicamente importante per il marchio Volkswagen. Il nuovo Amarok sarà sviluppato, progettato e prodotto in Sud America, per il Sud America”, spiegando che “sarà perfettamente allineato con le esigenze specifiche dei Clienti in questo mercato”.

Mentre il nuovo Amarok sarà sviluppato in Sud America e prodotto per i mercati locali, le partnership esistenti per la produzione dell’Amarok in Sudafrica rimarranno in vigore.

Alla fine del 2024, con l’accordo “Zukunft Volkswagen” (Futuro Volkswagen) è stata delineata una visione congiunta che, tra le altre cose, prevede di rafforzare la competitività e ampliare in modo mirato la gamma di modelli, con nove nuovi modelli da lanciare in Europa entro il 2027, tra cui la versione di produzione della ID. 2all a meno di 25.000 euro e la ID. EVERY1 a circa 20.000 euro.

Le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart di macitynet.