E luce fu, con la torcia gigante Zeorx in sconto

Ci sono momenti in cui accendere una luce non basta, e allora entra in gioco Zeorx, una torcia che sembra uscita da un kit di sopravvivenza e che al momento potete comprare in offerta speciale. Con la sua forma a pistola e l’attivazione tramite grilletto risulta particolarmente maneggevole e facile da utilizzare, anche con una sola mano.

Mette a disposizione sei modalità di illuminazione tra cui luce forte, bassa, strobo e lampeggio alternato rosso e blu, potendo così adattare l’intensità e il tipo di luce in base al contesto, dal campeggio alle emergenze stradali, fino alle attività notturne come la caccia.

La potenza del faro, con un diametro di 8 cm nella versione Small (disponibile anche in varianti Medium da 10 cm e Large da 14,5 cm), offre una visibilità estesa anche in ambienti completamente bui. La torcia è lunga 15 cm e dotata di un manico da 23 cm, abbastanza quindi per godere di una presa salda e sicura.

Questa torcia comprende anche una piccola luce laterale da usare come segnalazione di posizione, utile ad esempio per mostrare la propria presenza a bordo strada o per situazioni in cui si preferisce una luce meno intensa.

E ovviamente è progettata per resistere anche negli ambienti difficili, grazie ad un guscio che resiste ad urti e cadute e alla certificazione IPX6 che permette di usarla senza problemi anche sotto la pioggia battente.

La batteria da 15.000 mAh promette un’autonomia che può arrivare fino a 15 ore di utilizzo continuo e può essere usata anche tramite la presa USB-A per ricaricare altri dispositivi come lo smartphone.

Sul dorso è infine presente un pannello solare da 8 cm di diametro che permette di ricaricarla di giorno senza doverla necessariamente collegare alla presa di corrente.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 23 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.