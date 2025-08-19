Facebook Twitter Youtube

E luce fu, con la torcia gigante Zeorx in sconto

E luce fu, con la torcia gigante Zeorx in sconto

Ci sono momenti in cui accendere una luce non basta, e allora entra in gioco Zeorx, una torcia che sembra uscita da un kit di sopravvivenza e che al momento potete comprare in offerta speciale. Con la sua forma a pistola e l’attivazione tramite grilletto risulta particolarmente maneggevole e facile da utilizzare, anche con una sola mano.

Mette a disposizione sei modalità di illuminazione tra cui luce forte, bassa, strobo e lampeggio alternato rosso e blu, potendo così adattare l’intensità e il tipo di luce in base al contesto, dal campeggio alle emergenze stradali, fino alle attività notturne come la caccia.

La potenza del faro, con un diametro di 8 cm nella versione Small (disponibile anche in varianti Medium da 10 cm e Large da 14,5 cm), offre una visibilità estesa anche in ambienti completamente bui. La torcia è lunga 15 cm e dotata di un manico da 23 cm, abbastanza quindi per godere di una presa salda e sicura.

E luce fu, con la torcia gigante Zeorx in sconto - macitynet.it

Questa torcia comprende anche una piccola luce laterale da usare come segnalazione di posizione, utile ad esempio per mostrare la propria presenza a bordo strada o per situazioni in cui si preferisce una luce meno intensa.

E ovviamente è progettata per resistere anche negli ambienti difficili, grazie ad un guscio che resiste ad urti e cadute e alla certificazione IPX6 che permette di usarla senza problemi anche sotto la pioggia battente.

La batteria da 15.000 mAh promette un’autonomia che può arrivare fino a 15 ore di utilizzo continuo e può essere usata anche tramite la presa USB-A per ricaricare altri dispositivi come lo smartphone.

Sul dorso è infine presente un pannello solare da 8 cm di diametro che permette di ricaricarla di giorno senza doverla necessariamente collegare alla presa di corrente.

E luce fu, con la torcia gigante Zeorx in sconto - macitynet.it

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 23 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.

