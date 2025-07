Se la batteria di iPhone si scarica in fretta provate queste tre modifiche

Il vostro iPhone si scarica in fretta? I motivi possono essere a decine, letteralmente. Tanto che nel corso degli anni abbiamo affrontato l’argomento svariate volte per dirvi cosa fare per migliorare la situazione.

Ma non è finita qui. Ci sono altre tre cose che potete fare per prolungare l’autonomia del vostro telefono, e consiste nel disattivare alcune funzionalità che Apple abilita di default, ma di cui si può fare volentieri a meno.

Qui di seguito vi riportiamo schematicamente i passaggi da seguire per ciascuna funzione spiegandovi prima a cosa serve, in modo da lasciarvi decidere liberamente se potete rinunciarvi o se, al contrario, accettate di lasciargli un po’ di batteria per farle funzionare.

Aggiornamento app in background

Questa funzione permette alle applicazioni di aggiornare i contenuti anche quando non le state usando attivamente. Per esempio, l’app meteo può aggiornare i dati anche mentre state usando un’altra applicazione, oppure quando il telefono è in standby.

Come disattivare

Impostazioni Generali Aggiorna app in background Aggiorna app in background No

Da questo momento le applicazioni si aggiorneranno solo quando le aprite, di conseguenza potreste notare ritardi nel caricamento dei contenuti. Se accettate il compromesso, risparmierete batteria (e dati).

Suggerimenti di Siri

Attraverso questa opzione, Siri analizza come usi il vostro iPhone per offrirvi suggerimenti intelligenti. Ad esempio per proporvi le applicazioni che usate più spesso in determinati orari, oppure per suggerire contatti quando avviate una chiamata, o ancora per mostrare azioni rapide sulle notifiche o quando condividete qualche cosa.

Come disattivare

Impostazioni Siri Spegnere tutti gli interruttori raccolti nel pannello “Suggerimenti” (quindi spegnere: Suggerisci app prima della ricerca, Consenti notifiche, Mostra nella libreria app, Mostra durante la condivisione, Mostra suggerimenti durante l’ascolto, eccetera)

Così facendo Siri non mostrerà più suggerimenti contestuali, quindi le azioni rapide perderanno ogni personalizzazione basata sulle vostre abitudini. Se vi sta bene, oltre a risparmiare batteria otterrete un’interfaccia più pulita, e una privacy migliore.

Miglioramento prodotto

Su iPhone per impostazione predefinita sono attive alcune impostazioni come quelle che vi consigliamo di disattivare in questo paragrafo perché non portano alcun beneficio per l’utente, almeno non nel senso stretto del termine. Si tratta infatti di strumenti che inviano dati anonimi ad Apple per migliorare prodotti e servizi.

Parliamo ad esempio di raccolta dati sull’utilizzo del dispositivo o sugli spostamenti per migliorare l’app Mappe e perfezionare la precisione geografica dei servizi Apple.

Come disattivare

Impostazioni Privacy e sicurezza Localizzazione Servizi di sistema Spegnere tutti gli interruttori raccolti nel pannello “Miglioramento prodotto” (quindi spegnere: Analisi iPhone, Itinerari e traffico, Migliora la precisione della posizione, Migliora Mappe, eccetera)

Disattivando questi interruttori il vostro iPhone non condividerà più dati anonimi con Apple. Nell’immediato l’usabilità del telefono sarà la stessa, ma oltre a ottenere un leggero risparmio energetico, migliorerete anche la tutela della vostra privacy.

