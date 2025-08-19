Con Galaxy Buds3 FE cancellazione rumore e AI costano meno

Il modello precedente Buds FE risale al 2023, ma per trovare le somiglianze che contano bisogna guardare a più recenti e costosi Buds 3 e 3 Pro rilasciati nel 2024: con i nuovi Galaxy Buds3 FE Samsung amplia la sua gamma di auricolari introducendo una terza scelta più economica, con design rinnovato che ha poco o nulla da invidiare a quanto offerto dai modelli superiori anzi, in alcuni casi persino superandoli.

Scompare la forma a bottone della versione FE (Fan Edition) del 2023, per adottare il design più recente che di volta in volta Samsung indica come a lama oppure angolare. Sta di fatto che all’occhio ricordano molto gli AirPods, incluso lo stelo che come nei Buds 3 e 3 Pro ospitano i controlli touch, ed ora anche i microfoni rivolti verso la bocca dell’utente per catturare meglio la voce.

AI vocale per tutti

Toccando lo stelo l’utente controlla la riproduzione audio e regola il volume, mentre con una pressione prolungata o i comandi vocali Hey Bixby o Hey Google si attivano le funzioni AI avanzate basate sulla voce.

Grazie all’AI gli auricolari ascoltano, comprendono e rispondono con una esperienza veloce e naturale, simile a una chiacchierata con un collega o un amico, un balzo rispetto alle interazioni vocali frustranti con dispositivi e assistenti vocali senza Intelligenza Artificiale.

Mentre l’utente cammina o fa altro, può chiedere a Google Gemini di consultare l’agenda o leggere una email, senza interrompere ciò che sta facendo e senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca o dalla borsa. Se i Buds3 FE sono abbinati a un terminale Samsung Galaxy compatibile la funzione Galaxy AI Interprete permette di dialogare in un’altra lingua con traduzione in tempo reale.

La tecnologia AI è impiegata anche per migliorare le conversazioni con Crystal Clear Call: un modello di apprendimento automatico pre-addestrato isola la voce dell’utente per conversazioni chiare anche in caso di vento o ambienti rumorosi.

Come i modelli Buds 3 più costosi, anche i nuovi Buds3 FE mettono a disposizione la cancellazione attiva del rumore, inoltre Samsung assicura miglioramenti notevoli nella qualità e potenza del suono, grazie a driver più grandi. Con Auto Switch gli auricolari rilevano l’attività audio per passare il collegamento tra dispositivi Galaxy senza interruzioni e senza che l’utente debba fare nulla.

Cosa si guadagna e cosa si perde

Con la cancellazione del rumore ANC in funzione l’autonomia è identica ai modelli superiori, vale a dire 6 ore di ascolto con gli auricolari e fino a 24 ore con la ricarica tramite la custodia. Invece con ANC disattivato l’autonomia dei Buds3 FE supera i modelli precedenti: gli auricolari funzionano per 8 ore e mezza, mentre con la ricarica via custodia si arriva a 30 ore, quindi ben 90 minuti in più rispetto ai Buds 3 e 3 Pro.

Rispetto ai predecessori i Buds3 FE rappresentano un miglioramento su praticamente ogni fronte con una sola eccezione. Infatti Buds 3 e 3 Pro sono resistenti alla polvere e all’immersione in acqua con certificazione IP57, invece i nuovi Buds3 FE resistono agli schizzi d’acqua ma non a immersioni e polvere, con certificazione IP54.

Prezzo e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo Samsung non ha comunicato il prezzo in euro per l’Italia: saranno disponibili a partire dal 5 settembre nei colori nego e grigio. In USA arrivano il giorno prima al prezzo di 150 dollari, circa 129 euro.

Nel nostro Paese il prezzo risulterà inferiore ai Buds 3 a listino da 179 euro e anche rispetto ai Buds 3 Pro da 249 euro. Nel momento in cui scriviamo sono in sconto su Amazon:

Per chi non è interessato alle nuove funzioni i precedenti Buds FE del 2023 sono proposti su Amazon con il 48% di sconto.