Fucile ad acqua elettrico, preparatevi all’estate con solo 12 €

L’era del Super Liquidator è bella che passata: oggi esistono veri e propri fucili ad acqua elettrici come l’anonimo ZNMSQ attualmente in promozione che raggiungono prestazioni ben superiori con una semplice ricarica, come fossero un telefonino.

Grazie alla batteria questo modello è ad esempio capace di riempire il serbatoio dell’acqua autonomamente semplicemente immergendone la punta in una bacinella, un secchio o ancor meglio in piscina o nell’acqua del mare, così da poter ingaggiare continue ed epiche battaglie almeno fino a quando non si scarica la batteria.

Gli bastano 12 secondi appena per ricaricarsi completamente di acqua ed essere pronto a spararla con un getto continuo che può raggiungere i 10 metri di distanza e riuscire così a colpire gli avversari del gioco anche se si trovano a notevole distanza.

E chi vuole può addirittura aprire il vano superiore e inserirvi una bottiglia a testa in giù per aggiungere una carica maggiore di acqua e prolungare la battaglia prima della ricarica successiva.

Un compagno di giochi estivi per tutte le età, facilissimo da usare e dalle prestazioni ben superiori a quelle del più tradizionale fucile ad acqua manuale degli anni ’90 e che spesso troviamo ancora oggi sugli scaffali dei negozi.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 12 €. Potete scegliere tra quattro diverse varianti di colore.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

