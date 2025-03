Apple spende per Apple TV Plus 1 miliardo l’anno

Pubblicità

Steve Jobs definì la Apple Tv un hobby. Poi venne Apple Tv+ con i suoi programmi in streaming. Se ancora fosse un Hobby sarebbe l’hobby più costoso del mondo visto che oper coltivarlo Apple spende un miliardo do dollari l’anno.

A quantificare le perdite del servizio collegato al media center che tutti conosciamo è The Information. Un rosso che arriva nonostante il numero di utenti sia in aumento e oggi conti su 45 milioni di abbonati, numero roboante ma l’audience in febbraio è minuscola: meno dell’1% degli utenti statunitensi, rispetto all’8,2% di Netflix e del 3,5% di Amazon.

I dati per Apple TV sono molto simili a quelli del mercato italiano. Anche se qui parliamo di utenti, vediamo che Netflx Prime Video e Disney insieme mettono a segno un 71% del mercato dello streaming con Apple Tv che è un arrotondamento.

I costi per Apple Tv plus suonano ancora più clamorosi quanto si considera che dal lancio ad oggi la Mela ha speso più di 5 miliardi di dollari l’anno per i contenuti di Apple TV+, un budget che dallo scoro anno è stato ridotto di circa 500 milioni di dollari su pressioni di Tim Cook e altri dirigenti che avrebbero chiesto di tagliare i costi anche per viaggi in jet privati per le promozioni dedicate, così come negoziare accordi migliori con le compagnie aeree.

Diversi film ad alto budget non hanno attirato l’attenzione del pubblico sperato (ad esempio il film Argylle con Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell e Bryan Cranston, costato 200 milioni di dollari).

Se si allarga lo sguardo le perdite in realtà, proprio come la percentuale di mercato di Apple Tv Plus, sono un arrotondamento nel bilancio Apple che totalizza centinaia di miliardi di dollari l’anno (224 miliardi di fatturato nel solo trimestre di Natale). E del restoApple, che aveva già previsto da 15 a 20 miliardi di dollari nel primo decennio di vita del servizio. Il servizio di Cupertino, come noto, punta molto su contenuti originali, produzioni Apple Original che sono molto costose rispetto all’acquisto di prodotti già pronti per la distribuzione.

Oltre a racimolare abbonati, l’idea di Apple con Apple TV+ è anche quella di rendere iPhone e altri prodotti più attraenti offrendo periodi di prova gratuiti del servizio insieme all’acquisto di un nuovo dispositivo. I dirigenti di Apple sperano che rendere l’app TV+ disponibile su altre piattaforme (TV smart, Android) avrebbe suscitato l’interesse degli spettatori verso i dispositivi Apple ma non si avrebbero dati a disposizione per poter confermare che questo è avvenuto.

Apple TV+ sarebbe l’unico servizio della Mela attualmente con i conti in rosso ma non significa che altri servizi della Casa use la cavano meglio. Apple Music lo scorso anno vantava 100 milioni di abbonati (paganti e utilizzatori dell’app nei periodi di prova) ma anche la crescita di questa piattaforma è a quanto pare in stallo, con profitti non particolarmente elevati e un margine lordo a una cifra. Cupertino gira oltre il 70% degli introiti alle case discografiche (in pratica 7 dollari per ogni abbonamento mensile da 9,99 dollari sottoscritto dagli utenti) e Eddy Cue aveva confidato ad alcuni colleghi di non credere che il servizio avrebbe superato i 100 milioni di abbonati.

Per quanto riguarda Apple Arcade, questo servizio vanta 2 milioni di utenti a fine 2020, compresi un quarto di utilizzatori nel periodo di prova. Anche le vendite di Apple Books sono in calo e servizi quali Fitness+ o News+ non sembrano abbiano attirato grande interesse.

Arcade e Fitness+ probabilmente non sarebbero redditizi senza il traino del bundle Apple One (che comprende iCloud+, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e Apple Fitness+) e responsabili di Apple Books e ‌Apple News sono stato oggetti di licenziamento lo scorso anno per via delle scarse performance. Sul versante servizi bene sembrano andare iCloud, App Store e la pubblicità.

Il CEO di Netflix ha recentemente dichiarato di non comprende l’esistenza di Apple TV+: “Sono persone davvero brillanti, forse vedono qualcosa che noi non vediamo”.

Apple TV+ (€ 0,99 al mese) è disponibile sull’app Apple TV di iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV delle marche più note, come Samsung, LG, Sony, VIZIO e TCL, dispositivi Roku e Amazon Fire TV, Chromecast con Google TV, console di gioco PlayStation e Xbox, ma anche per dispositivi Android o da browser su tv.apple.com/it

