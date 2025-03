Cupertino ha brevettato un Apple Watch con doppio display

Pubblicità

Da tempo circolano voci secondo le quali Apple ha in cantiere diversi dispositivi pieghevoli: non solo iPhone ma anche iPad e Mac pieghevoli. Dal Patent Office statunitense adesso spunta un brevetto nel quale si fa riferimento a un “dispositivo elettronico indossabile” evidenziando l’interesse della Mela verso quello che appare a tutti gli effetti un Apple Watch con uno schermo aggiuntivo pieghevole (con schermo aggiuntivo che può essere aperto quando serve).

Nel brevetto, scovato dal sito PatentyApple, la Mela riferisce di utenti sempre più interessati a dispositivi elettronici che possono essere usati in un’ampia gamma di situazioni e ambienti. A testimonianza dei progressi nella tecnologia indossabile, molti utenti non portano con loro gli smartphone durante gli allenamenti o il tempo libero ma preferiscono usare gli smartwatch.

Apple spiega che gli attuali dispositivi indossabili sono limitati per via dele dimensioni degli schermi e le funzionalità che è possibile offrire su questi ultimi rispetto a quanto possibile ottenere con gli smartphone, e per tale motivo in alcuni casi i telefoni sono ancora preferibili per determinazione interazioni, dispositivi che gli utenti non lasciano per periodi troppo lunghi.

Secondo Cupertino alcune problematiche legate agli smartwatch potrebbero essere risolte offrendo quello che appare un Apple Watch con un doppio schermo. Nel brevetto Apple parla di un “dispositivo indossabile con una parte fissa e una parte mobile”, “cinturino connesso alla parte fissa”, “display assemblato nella parte mobile” ed “elettronica che include sensori ottici collocati in prossimità del display”.

In uno degli esempi di possibile utilizzo del secondo display, Apple evidenzia la possibilità di gestire videochiamate, comandare la fotocamera, navigare sul web e interagire con i social media. Il display secondario può essere sia gestito come indipendente, sia come una estensione dello schermo principale. Come display indipendente, lo schermo secondario potrebbe permettere di visualizzare meteo, dettagli sulla salute, consentire la gestione di elementi multimediali e altro ancora.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta ogni anno centinaia di brevetti, ma non sempre ciò che viene registrato presso il Patent & Trademark Office statunitense o l'EUIPO (l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell'UE) si trasforma in prodotti veri e propri.