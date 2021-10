Zwbfu MK16, smartwatch dal look militare su Amazon a metà prezzo

Se gli smartwatch fatti solo di schermo vi sembrano troppo “tech” e volete qualcosa che assomigli di più a un orologio tradizionale ma non volete rinunciare ad una parte delle funzioni offerte da questi nuovi dispositivi, al momento potete comprare Zwbfu MK16 in offerta a metà prezzo.

Apparentemente sembra un comune orologio digitale, di quelli dall’aspetto militare e robusto. La cassa è realizzata in parte in alluminio e in parte in plastica robusta che assorbe bene gli urti, il cinturino invece è in silicone e ampiamente traforato in modo tale da garantire una buona traspirabilità del polso anche in estate. Dentro però come dicevamo c’è la versione 5.1 di Android che insieme ad alcuni sensori è in grado di abilitare alcune funzioni specifiche degli smartwatch e che non possiamo ritrovare negli orologi comuni.

Ad esempio è in grado di contare i passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate, e grazie al collegamento allo smartphone tramite Bluetooth (4.0) può segnalare l’arrivo di messaggi, chiamate e tutte le altre notifiche che vengono quotidianamente ricevute sul telefono, in modo tale da non perdersene neanche una quando quest’ultimo si trova fuori portata o magari è attiva la modalità silenziosa (a tal proposito, funziona con tutti gli iPhone che hanno almeno iOS 8.0 e con tutti gli smartphone sui quali è installata la versione 4.0 di Android o una successiva). Inoltre grazie all’app installabile sul telefono può anche funzionare da telecomando per controllare la funzione di scatto della fotocamera a distanza.

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, è certificato IP67 quindi resiste sia alla polvere che all’acqua, sopravvivendo perfino ad immersioni fino a 50 metri di profondità. Incorpora una batteria da 240 mAh che promette fino a 12 mesi di autonomia con la modalità di risparmio energetico mentre in standby l’autonomia va dai 5 agli 8 mesi in base alle funzioni che si lasciano attive. Per finire, pesa 64,2 grammi.

Se siete interessati all’acquisto come dicevamo al momento è in sconto a metà prezzo: anziché 36,32 euro inserendo il codice 3FEHJLXW prima dell’acquisto potete pagarlo 18,16 euro. L’offerta è valida fino alla mezzanotte del 30 ottobre.