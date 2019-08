10 film di Netflix debutteranno al cinema in autunno. La piattaforma streaming dovrà aspettare

La lotta tra i giganti dello streaming e l’industria cinematografica tradizionale è ancora in corso e questo autunno non riguarderà poche pellicole, ma ben 10 film di Netflix: i film saranno proiettati nelle sale prima (o forse molto tempo prima) di poter essere visti attraverso la tv nel web, proprio come successo nel 2018 per il film premio Oscar Roma.

Proprio in questi giorni è arrivato l’annuncio dell’arrivo al botteghino di alcune delle pellicole più attese di Netflix, quelle che probabilmente diventeranno protagoniste dei premi internazionali del cinema.

Tra queste, The IrishMan di Martin Scorsese, con Robert De Niro e Al Pacino, che arriverà al cinema il 1° novembre 2019 e si potrà vedere su Netflix a partire dal 27 novembre, quasi un mese dopo. Il film di Scorsese è uno degli ultimi che ha messo in luce questa lotta e i paletti posti dall’industria cinematografiche, nonostante Netflix faccia parte della Motion Picture Association of America: catene di sale come AMC e Regal insistono perchè ci sia un periodo di almeno 90 giorni tra la prima al cinema e l’arrivo sullo streaming casalingo.

Industria cinematografica vs Streaming tv

La lotta è legata alla conquista degli spettatori: i cinema vogliono avere la possibilità di proporre nuove pellicole al pubblico il più a lungo possibile, mentre i giganti dello streaming privilegiano l’uso immediato dei contenuti originali per attirare nuovi abbonati. Contemporaneamente, però, Netflix cerca di ottenere premi e riconoscimenti, mentre i tradizionalisti del cinema, tra cui anche Steven Spielberg, vogliono considerare i film usciti subito o soltanto sulle piattaforme in streaming come “film per la tv” e quindi non ammissibili a premi come gli Oscar.

L’esperienza del 2018 di Netflix

Netflix aveva permesso il debutto nelle sale di quattro film lo scorso anno: Bird Box, The Ballad of Buster Scruggs, Mowgli e Roma (premio Oscar). Se l’anno scorso per Roma, Netflix ha fatto dei sacrifici, portando il titolo prima al botteghino e poi online, quest’anno potrebbe farli per The Irish Man: ottenendo nuovi riconoscimenti Netflix potrebbe sempre più attirare registi di alto profilo e nuovi abbonati alla ricerca di un servizio di tv in streaming di qualità.

I 10 film di Netflix attesi per l’autunno

Netflix ha in programma per l’autunno 2019 l’arrivo al botteghino di 10 pellicole, che resteranno in esclusiva al cinema prima dello sbarco online per gli abbonati. L’elenco include The Laundromat di Steven Soderbergh, che sarà presentato in anteprima il 7 settembre nelle sale prima di arrivare online il 18 ottobre e Marriage Story di Noah Baumbach, che sarà al cinema per un mese dal 6 novembre, prima di arrivare su Netflix il 6 dicembre. I titoli dei 10 film: The Laundromat​, Dolemite Is My Name, The King, The Irishman​, Earthquake Bird, Marriage Story, Klaus​, I Lost My Body, Atlantics e The Two Popes.

Tutte le novità sulla piattaforma della tv in streaming Netflix si possono trovare nella sezione dedicata a Netflix di Macitynet. E’ possibile consultare il nostro articolo su come abbonarsi a Netflix e sulle tariffe degli abbonamenti a Netflix. L’applicazione Netflix su App Store, invece, si scarica direttamente da questo indirizzo.