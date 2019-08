Logitech Pebble M350 è il mouse ultra portatile di design che punta al sodo

Logitech annuncia ufficialmente il lancio di Logitech Pebble Wireless Mouse M350, il mouse dalle dimensioni davvero piccole, facilmente trasportabile, che non rinuncia a un design unico, minale e moderno.

Elemento di spicco è sicuramente il design lineare e sottile, che rende M350 pratico e di facile utilizzo, studiato soprattutto per chi è sempre in movimento. Art O’Gnimh, Head of Business Group Mainstream di Logitech ha precisato come, secondo la loro filosofia, ogni dispositivo tecnologico dovrebbe offrire prestazioni di livello ed essere allo stesso tempo un prodotto di design. Questo è Pebble M35.

Offre una sensazione tradizionale dei vari “click”, ma con oltre il 90% del rumore ridotto e dimensioni davvero contenute. Peraltro, è dotato di doppia connettività, potendolo collegare tramite Bluetooth o ricevitore USB, rendendolo particolarmente versatile e in lienea teorica compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di USB. Naturalmente, funziona con Mac e Windows senza problema alcuno.

Logitech Pebble Wireless Mouse M350 ha una durata della batteria fino a 18 mesi ed è dotato dell’impostazione “auto-sleep” che permette di attivare la modalità risparmio energetico quando non è in uso.

Prezzo e disponibilità

Logitech Pebble M350 è già disponibile su Amazon al prezzo suggerito di 25,99 euro, nelle diverse colorazioni bianca, nera e rosa.